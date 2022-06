AuronPlay prefirió los Squid Games que los Saw Minecraft Games por esto

Streamer prefirió los Squid Games que los Saw Minecraft Games por esto

El fin de los Saw Minecraft Games ha dejado buenas reacciones y la cobertura de varios streamers fue positiva sin embargo para el famoso AuronPlay este evento no superó a los Squid Games pasados.

Esto no quiere decir que le hayan parecido malos al streamer, que se volcó en redes para elogiar el trabajo del equipo detrás de los Saw Games, sino que al menos no le gustaron igual.

Los Saw Minecraft Games han concluido dejando estas opiniones del famoso streamer.

Y es que Auron dijo 'A mi me gustaron más los Squid Games' haciendo referencia al uso del tema de los guardias.

AuronPlay opina sobre los Minecraft Games

AuronPlay agregó que además prefirió las mecanicas grupales de los Squid Games sobre las de los Saw Minecraft Games.

"Me mola que sea todo grupal. Los 100 o los 150 a la vez y que vayan cayendo. Pero bueno, eso ya va por gustos. Pero es diferente, claro, esto es otra movida distinta".

De esta manera el famoso streamer se suma a la opinión de miles de jugadores de que los Squid Games, basados en la popular serie de El Juego del Calamar de Netflix, han sido los mejores hasta ahora.

