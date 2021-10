AuronPlay e Ibai piden a sus fans no dejar la escuela ni el trabajo por Twitch

AuronPlay e Ibai Llanos, dos de los streamers más destacados de la plataforma Twitch, son considerados los mejor pagados de dicho sitio. Esto se reveló después de que la app de streaming fue hackeada hace unos días; pero ambos creadores de contenido consideran que sus seguidores no deberían seguir sus pasos y no deben la escuela o el trabajo por ello.

Como te informamos en La Verdad Noticias, tanto Ibai como Auron han ganado millones al compartir sus “directos”, ya sea jugando algún videojuego popular o realizando alguna otra actividad.

Incluso AuronPlay se convirtió en el streamer más visto de Twitch en todo el mundo con 9 millones de seguidores. Ante esto, miles de fans comenzaron a considerar dejarlo todo para comenzar a hacer videos en vivo, algo que tanto Auron como Ibai consideran erróneo.

Ibai Llanos dice que no se deben “dejar nublar” por las cifras

Ibai Llanos, quien ha tenido la oportunidad de entrevistar al futbolista Lionel Messi, fue uno de los primeros en alzar la voz después de que se filtró los millones que gana como streamer. Pero el creador de contenido pidió a sus fans, especialmente a los más jóvenes, que no se dejen engañar o “nublar” con estos números.

“Nunca se dejen nublar por las cifras que ganamos nosotros, porque eso no es real. AuronPlay hay uno y no habrá otro nunca más”, expresó Ibai.

“Cuando vean lo que gana una persona no digan ‘me tenía que haber dedicado a ser streamer’. Que no, no hagas eso. Lo más importante es lo que quieras hacer con tu vida, tus estudios y tu trabajo”, aseguró el español.

Sin embargo, Ibai Llanos Garatea de 26 años también mencionó: “Si tú tienes aficiones como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo. Pero yo, si quiero ser streamer en Twitch, lo que voy a hacer es estudiar o trabajar durante las mañanas o en el horario que tenga y en mi tiempo libre ponerme a streamear, que es lo que a mí me gusta y el sueño que quiero cumplir”.

AuronPlay considera que es un “privilegiado con mucha suerte”

Los internautas aplaudieron que tanto Auron como Ibai dieran este mensaje realista para toda la juventud que los sigue/Foto: Mundo Deportivo

En el caso de AuronPlay, cuyo nombre real es Raúl Álvarez Genes, el fue más claro con su mensaje a sus seguidores. Ya que aunque es el mejor pagado de la plataforma, se considera una persona privilegiada y con mucha suerte, ya que triunfar en esa plataforma no es fácil para nadie.

“No me importa realmente que se filtre (su sueldo). Lo que me molesta es que haya chavalitos muy jóvenes que vean y digan ‘AuronPlay cobra 3 millones, voy a dejar los estudios porque quiero ser como AuronPlay’. Eso es lo que a mí realmente me perturba”, expresó el español de 32 años.

“Gente joven que me está viendo, no es fácil. Estudiar, esfuércense, no dejen los estudios, que eso es muy importante. No me tengas de ejemplo a mí, ni a Ibai, ni a Rubius, porque no somos ejemplo de nada, somos unos privilegiados que hemos tenido suerte”, concluyó AuronPlay durante un video.

