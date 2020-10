Atari anuncia nuevo dispositivo de juego Mini Pong Jr.

Atari es uno de los padres fundadores de los videojuegos, varios de los productos de la compañía definieron los primeros días de los juegos y ocupan un lugar especial en el corazón de muchos. Incluso si el trabajo anterior de Atari es previo a tu nacimiento, lo más probable es que hayas jugado un juego inspirado en ellos.

Hemos visto a la compañía hacer esfuerzos para solidificar su lugar en el espacio de los juegos una vez más en los últimos años. Ahora Atari trae de vuelta el título más icónico de su catálogo con Atari Mini Pong Jr.

De acuerdo con el anuncio exclusivo de Shacknews, la compañía estrenará un nuevo dispositivo de juegos retro hecho en colaboración con UNIS y Arcade1Up, Mini Pong Jr. es una versión portátil del rey de los juegos retro. El clásico juego de arcade se podrá jugar en la pantalla LCD del dispositivo y se puede configurar en prácticamente cualquier servicio de mesa. Los jugadores pueden luchar contra la IA o enfrentarse cara a cara con un amigo a través de las capacidades multijugador locales.

Atari ha lanzado un nuevo tráiler para impulsar el Mini Pong Jr. y en La Verdad Noticias lo traemos para ti:

"Disponible pronto en línea, el Atari Mini PONG Jr. es el regalo perfecto para los fanáticos y coleccionistas de Atari interesados en experimentar el juego simple pero desafiante de PONG de una manera tangible y más envolvente", dijo Fred Chesnais, director ejecutivo de Atari. Chesnais también habló sobre lo encantado que estaba el equipo de colaborar con UNIS y Arcade1UP en el nuevo dispositivo.

Lanzamiento de Atari Mini Pong Jr.

El Atari Mini Pong Jr.está programado para obtener una revelación completa mañana en el evento virtual UNIS Showcase 2020 a las 11:30 a.m. ET / 2:30 p.m. ET. El dispositivo está programado para lanzarse en esta temporada navideña, pero es probable que obtengamos más información en el evento de mañana.

Con la nostalgia tan arraigada en la cultura popular actual, ha sido fascinante ver cómo Atari luce para dar forma a una identidad moderna. Para obtener más información sobre Atari y los juegos de arcade retro, quédate con nosotros aquí en La Verdad Noticias.