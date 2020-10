Astro's Playroom PS5: Una divertida evolución de DualSense

Una de las incógnitas más emocionantes sobre PlayStation 5 es cómo su sistema de próxima generación introduce una sorprendente renovación del controlador de larga data de PlayStation. La háptica avanzada y los activadores adaptativos de DualSense están destinados a sumergir mejor a los jugadores en los juegos que ofrecerá la próxima generación, pero aún es una cuestión de si su tecnología adicional es un truco de lanzamiento o un cambio más duradero.

Afortunadamente, Astro's Playroom es un juego de lanzamiento de paquete gratuito para PS5 destinado a mostrar lo que puede hacer DualSense. Y las vistas previas del nivel de Cooling Springs ciertamente revela algo del potencial de lo que el nuevo controlador puede ofrecer de una manera sorprendentemente similar a la de Nintendo, al mismo tiempo que es un homenaje alegre a PlayStation y un divertido juego de plataformas por derecho propio.

Desarrollado por el equipo Asobi, el mismo equipo detrás de uno de los juegos de plataformas favoritos de la generación y el miembro del salón de la fama de PSVR, Astro Bot: Rescue Mission, Playroom lleva los conceptos básicos de la última salida de Astro Bot. El pequeño robot tiene un puñetazo, un ataque giratorio de tornado cargado, un salto y un vuelo estacionario alargado. Pero por lo demás, Asobi brilla en la construcción de parques infantiles para mostrar todos los pequeños trucos y artilugios que se ofrecen recientemente.

Vagamente ubicado en el ventilador de enfriamiento de la PS5, Cooling Springs primero te lanza a un área frente a la playa, repleta de otros robots que nadan, aprenden a surfear y se sumergen en los rayos desde el interior de tu PS5. Dejando de lado la lógica, parece gracioso que en la historia de este juego haya una playa escondida escondida dentro de la enorme PlayStation 5, es un área agradable para poner tus piernas en el mar mientras rompes cajas por monedas, recolectas piezas de rompecabezas y observas los muchos bots.

Un aspecto que se nota de inmediato es el área específica en la que aterrizas. Después de comenzar el nivel y un pequeño deslizamiento más tarde, tu Astro se lanza al agua y el DualSense comienza a emitir un estruendo vago y ondulado. Tiene una ligereza, con la presión de una corriente de agua allí un segundo y luego se lava y desaparece al siguiente. El controlador no se sumerge repentinamente en el agua, sino que la sensación de flotabilidad, de empujar ligeramente a través de un cuerpo de agua relativamente tranquilo se traduce a través del DualSense.

En la segunda de las cuatro etapas interconectadas para este mundo, ninguna de las cuales está oculta detrás de pantallas de carga o pasarelas. Puedes ponerte el disfraz de una rana saltarina, con un resorte mecánico que conecta tu cuerpo a un solo pie en el suelo. Esta parte del mundo se reproduce en 2D, ya que solo puedes mover el costillar de lado a lado manteniendo presionado L2 o R2 y soltándolo para dar un salto con resorte. Si lo mantienes presionado un poco, realizas un pequeño salto, mientras que empujar un poco de resistencia conduce a un salto mucho más contundente. Y la dirección del salto está controlada por la dirección en la que inclinas el controlador, por lo que puedes cambiar de dirección en pleno vuelo si pierdes una moneda.

Y aquí, el DualSense es engañoso para que puedas sentir el resorte ahora conectado al bot. Mientras estás en la papelería, puedes mover el DualSense de lado a lado, y una ligera sensación de arrugas recorre el controlador. Es como si aplastaras un slinky y lo giraras para que las bobinas se rozaran entre sí. Al efecto se suma la luz, los tintineos mecánicos y los tintineos que se emiten desde el altavoz del DualSense. Es una característica remanente del DualShock 4 de PS4, que, ciertamente, no se usaba con gran efecto a menudo. Pero al combinar las dos sensaciones, crea un efecto mucho más palpable. Hay un juguete con resorte en la pantalla y en mis manos mientras juego, y es delicioso.

Cooling Springs continúa por otras dos secciones, una que arroja superficies heladas para patinar en 3D y otra sección elástica en 2D con una sincronización más complicada que antes. El hielo es uno de los grandes protagonistas. Si caminas lentamente, puedes escuchar y sentir cada golpe en el hielo, mientras patinar a través de él ofrece un ruido tenue, delgado y constante que continúa como una nota sostenida en una canción.

Ninguno de estos momentos en los que el DualSense entra en juego, tanto en grande como en pequeño, se siente como si fueran necesariamente esenciales para el acto de superar el nivel. Probablemente podría hacer cualquier salto con la misma facilidad o atravesar cualquier aluvión de enemigos usando un DualShock 4, que no puedo probar ya que los controladores de PS4 no funcionan con los juegos de PS5. Pero el hecho de que no sean necesarios para ganar, lo que puede ser un beneficio para quienes se preocupan de que la próxima generación obligue a los juegos a cambiar drásticamente la forma en que controlan, no significa que cada implementación no sea una delicia. El equipo Asobi aportó una sensación de encanto y asombro a las plataformas 3D en la realidad virtual con Rescue Mission, un juego que teóricamente podría haberse jugado fuera de la realidad virtual pero que habría perdido gran parte de lo que hizo que su nivel hiciera clic. Y aquí están haciendo lo mismo con DualSense.

Todas las funciones agregadas son complementarias y aditivas al nivel, y ciertamente es una experiencia deliciosa como la primera práctica con la PS5 y su nuevo controlador. El salto del traje de rana se puede hacer con un gatillo básico, pero es muy satisfactorio hacer clic en el retroceso y cargar un salto. En lugar de solo diferentes niveles de ruido que habrían acompañado a las tormentas de arena, la natación y el patinaje sobre hielo, los variados usos de los hápticos se sintieron distintos y específicos para cada terreno.

Cooling Springs, como toda la sala de juegos de Astro, es esencialmente un recorrido virtualizado y exagerado de tu PS5. Pero también es una carta de amor a PlayStation y su historia. Sin estropear demasiado nada, los tesoros de nivel ofrecen guiños a la historia de la consola, al igual que una gran cantidad de huevos de Pascua escondidos en cada nivel. Basta decir que algunos de estos bots están haciendo cosplay divertidos, y vale la pena echarle un vistazo a cada rincón de cada nivel para no perderse nada de la diversión.

Afortunadamente, el nivel también es hermoso. Si bien Astro, incluso en esta nueva generación, no es una serie diseñada para ofrecer los entornos más detallados, su combinación de colores brillantes, geometría en ángulo o distinta y elegante temática tecnológica se ve hermosa en PS5. La maleabilidad de la utopía de un robot dentro de nuestras consolas fluye desde las playas hasta los manantiales de los balnearios y las tundras heladas sin perder el ritmo, y es una belleza ver cómo el mundo de Astro cobra vida de esta manera en lugar de hacerlo en la tenue visera de un visor de realidad virtual.

La alegría de este nivel, que tardó unos 30 minutos en completarse, recuerda un poco las formas en que Nintendo suele mostrar mejor su nuevo hardware, que en las últimas generaciones ha tenido algo de tecnología nueva. Desde la cúspide de estos ejemplos en Wii Sports (otro paquete), hasta el HD Rumble de 1-2 Switch, muy similar a DualSense, Nintendo a menudo comienza en un buen lugar con sus nuevas ideas, incluso si se vuelven menos esenciales como el la generación continúa.

Es demasiado pronto para decir si la funcionalidad agregada de DualSense seguirá el mismo camino que HD Rumble, o quizás más acertadamente SixAxis de PS3, pero Astro's Playroom presenta un argumento sólido de que es tecnología la que merece ser explorada y, en el sentido correcto manos, lleva a una profundidad bastante sorprendente en la suya. No creo que la tecnología cambie las reglas del juego de la generación y, ciertamente, si los desarrolladores deberían ignorar o minimizar su uso, es probable que veamos que los controles tradicionales triunfan una vez más. Cooling Springs, uno de los cuatro mundos en la sala de juegos de Astro, se siente como sumergir un dedo en las aguas potenciales para lo que el DualSense puede hacer. Y me tiene emocionado y listo para sumergirme y ver qué más hay en la tienda.