Assassin's Creed Valhalla: el DLC final será gratuito y ya tiene fecha

Desde su lanzamiento hace dos años, Assassin's Creed Valhalla no ha dejado de lanzar una enorme cantidad de expansiones, herramientas y novedades que Ubisoft ha liberado poco.

Sin embargo, luego de este largo periodo, la compañía francesa decidió que es momento de darle un punto final a las aventuras de Eivor lleguen a su final y eso sucederá con el llamado ‘Último Capítulo’.

El episodio fue presentado hace un par de meses y se tratará de un DLC (actualización) gratuito que estará disponible para descargar a partir del 6 de diciembre junto con el parche 1.6.2, que será el encargado de poner el broche de oro a esta entrega de la saga.

Eivor Varinsdottir se despide: así podrás acceder al último capítulo

Con este DLC final se cerrarán algunas de las historias que se han desarrollado en el juego, aunque Ubisoft ha querido puntualizar que únicamente se tendrá acceso a este capítulo tras completar estas secciones de la campaña.

La historia principal jurando lealtad a todos los territorios de Inglaterra.

Los arcos narrativos mitológicos de Asgard y Jotunheim.

Haber alcanzado el nivel de asentamiento 5 y construir los barracones de jomsvikingos.

Todos los objetivos de la Orden de los Antiguos han sido eliminados y se ha descubierto quién es su líder.

Lamentablemente no todas son buenas noticias y es que la nueva actualización no incluirá una función que la comunidad ha estado solicitando bastante, como es el modo New Game+.

Ubisoft asegura que ha estado prestando atención a los comentarios y peticiones, pero está convencida de que a día de hoy el juego es tan profundo y ofrece tantas opciones de rejugarlo que considera innecesario este modo.

Al menos esta actualización nos dejará con otra sorpresa menor y es el hecho de que Eivor podrá mantener la capucha puesta en cualquier momento de la aventura.

assassin's creed valhalla dlc ultimo capitulo

Actualmente , Assassin's Creed Valhalla está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia, Microsoft Windows, Amazon Luna.