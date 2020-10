Así son los gráficos actualizados de Gears 5 en Xbox Series X

Con menos de un mes para que Microsoft lance sus propias consolas de próxima generación con Xbox Series X y Xbox Series S, algunos embargos con respecto al hardware y los juegos están comenzando a levantarse. Parte de la emoción que rodea a los nuevos sistemas es su capacidad para jugar juegos de la generación anterior e incluso potenciarlos con mejoras técnicas y visuales. Recientemente, un embargo de vista previa para Gears 5 expiró, lo que generó nueva información sobre cómo se verá y se sentirá el juego de Xbox One en el hardware de próxima generación.

Si bien la mayoría de los fanáticos están de acuerdo en que Gears 5 era un título de Xbox One de gran apariencia, The Coalition ha realizado mejoras utilizando el nuevo hardware en Xbox Series X / S para llevar las cosas aún más allá de lo que podría hacer la versión para PC. Por un lado, el componente multijugador puede alcanzar 120 cuadros por segundo en la Serie X. Como mínimo, los fanáticos pueden disfrutar del título a una resolución de 4K y 60 cuadros por segundo, algo que ni siquiera Xbox One X podría alcanzar.

Los videos y capturas de pantalla que comparan las versiones de Xbox One, PC y Xbox Series X también comenzaron a aparecer en línea. La versión para PC fue capturada por Bang4BuckPC, que utilizó configuraciones locas en una configuración RTX 3090. La versión de Xbox One X proviene de Lazy 4k y las imágenes de Xbox Series X se extraen de GameKult.

Xbox One X

Imagen de Gears 5 en Xbox One X

PC

Imagen de Gears 5 en PC

Imagen de Gears 5 en PC

Si bien la diferencia visual es mucho más fácil de ver en comparación con Xbox One X y Xbox Series X en términos de fidelidad y claridad en la imagen, la diferencia con la versión para PC es un poco más turbia a primera vista. Sin embargo, la versión de Xbox Series X no solo muestra reflejos mucho mejor que la versión para PC, el juego también viene con una serie de características adicionales a las que los jugadores de PC no tendrán acceso. Esto incluye mayor resolución de textura, filtrado anisotrópico mejorado, mayor profundidad de campo, mayores distancias de dibujo y detalles de objetos de alto nivel, resolución y distancia de sombras, mejor posprocesamiento para cosas como destello y floración de lentes, así como niebla de volumen de alta resolución.

Ser compatible con versiones anteriores fue uno de los principales objetivos de Microsoft en el desarrollo de la XBox Series X / S. Esto no solo significa que la consola se está lanzando con acceso a miles de juegos, sino que los jugadores que vienen de Xbox One también pueden continuar usando accesorios de la generación anterior, así como controladores. Al tener en cuenta los gustos de Game Pass, Microsoft ciertamente ofrece a los fanáticos muchas formas de ahorrar dinero en esta generación, desde nuevos juegos hasta controladores.

TE RECOMENDAMOS LEER: Xbox One muestra sus mejores juegos de este 2020

Gears 5 ya está disponible en PC y Xbox One con una versión mejorada disponible en el lanzamiento para Xbox Series X / S.