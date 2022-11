Así se ve Minecraft con física realista y texturas 8K

Así se ve el juego sandbox de Mojang con física realista y texturas 8K

Un video reciente muestra cuán impresionante gráficamente puede ser Minecraft cuando se ejecuta con texturas de 8K y un motor de física realista, todo impulsado por una tarjeta gráfica Nvidia RTX 4090. El título sandbox de Mojang sigue siendo uno de los juegos más populares de esta era, a pesar de que originalmente se lanzó hace más de una década. Ha resistido la prueba del tiempo y se mantuvo en la cima de la esfera de los juegos AAA durante tanto tiempo que algunos fanáticos prácticamente han crecido con él.

Lo que distingue a Minecraft de otros lanzamientos no es solo su valor de repetición casi infinito, sino también su estilo visual distintivo. Claro, no es el juego de aspecto más avanzado que existe, aunque es posible jugar Minecraft con trazado de rayos para mayor agudeza gráfica, pero eso es lo que lo hace destacar. Su aspecto retro solo parece aumentar el encanto, especialmente en una industria que está ansiosa por avanzar con juegos de apariencia más realista. Sin embargo, eso no quiere decir que los gráficos en bloque no se puedan mejorar.

Los paquetes de texturas buscan dar aspectos realistas y pulidos al juego de Mojang.

En la última subida al canal de YouTube Digital Dreams, un video muestra cuán glorioso y moderno puede ser el juego de Mojang con un paquete de texturas de 8K de alta definición instalado. Las imágenes muestran cuán detallado es el mundo, pero lo que lo hace aún más especial es la adición de un mod de física realista. El video muestra al jugador rompiendo bloques, que luego se desmoronan en el suelo de manera similar a como lo harían en el mundo real. Desafortunadamente, parece que los jugadores tendrán que pagar por estas modificaciones. Pero como señaló DSO Gaming, hay una versión "ligera" del mod de física, aunque no vendrá con todas las funciones incluidas en la versión "pro".

Texturas para mejorar Minecraft

Los paquetes de texturas son muy populares en Minecraft, y aunque la mayoría de ellos no intentan hacer que el juego se vea más real, le dan una nueva capa de pintura a las imágenes generales. Es solo una de las razones por las que el título reina supremo. La experiencia vainilla por sí sola es más que suficiente para muchos, pero es la capacidad de instalar mods lo que lo hace un poco más especial.

Esta tampoco es la primera vez que Digital Dreams lanza videos de este tipo. El canal también mostró cómo se ven juegos como The Witcher 3, Batman: Arkham Knight, Assassin's Creed: Origins y Red Dead Redemption 2 con gráficos de 8K, lo que demuestra que incluso los lanzamientos más avanzados siempre pueden verse más bonitos.

Minecraft ya está disponible para dispositivos móviles, PC, PS3, PS4, Nintendo Switch, Xbox 360 y Xbox One.

