Así puedes jugar Breath of the Wild en primera persona en el Nintendo Switch

Este nuevo glitch fue descubierto en las versiones de Wii U y Nintendo Switch de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y se ha viralizado en redes entre los fans de esta franquicia ya que ofrece otra perspectiva del juego.

Lanzado originalmente en 2017 este nuevo glitch fue descubierto gracias a otro que vuelve a Link invencible además de que lo deja caminar bajo el agua sin problemas. Fue el fan de Zelda A.xk_ quien publicó en su cuenta de Twitter ambos hallazgos.

El descubrimiento permite jugar este título de la icónica franquicia de Nintendo desde una perspectiva de primera persona lo que acerca la experiencia a algo más parecido a The Elder Scrolls: Skyrim.

Es importante decir que no podrás atacar en esta vista de primera persona sin embargo es muy interesante poder explorar el mundo abierto desde esta perspectiva sobre todo en la versión de Nintendo Switch.

¿Cómo jugar Breath of the Wild en primera persona?

Es muy sencillo activar este glitch y simplemente requiere activar la cámara del juego mientras sostienes un item y luego lo cancelas. Tras esto la cámara debe mantenerse en primera persona, pero para más claridad hemos añadido las publicaciones del mismo A.xk_ donde explica cómo hacerlo.

Si estás interesado en probar este glitch te recomendamos hacerlo lo más pronto posible ya que sin duda Nintendo lo removerá en la próxima actualización que realice a The Legend of Zelda: Breath of the Wild sobre todo en su consola híbrida.

Es así que un glitch descubierto por fans permite explorar el mundo abierto de The Legend of Zelda: Breath of the Wild para Wii U y Nintendo Switch. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los descubrimientos en este título de la franquicia de Nintendo para traerte lo más reciente.

