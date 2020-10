Arte falso de Animal Crossing: New Horizons estaría embrujado

El arte embrujado de Animal Crossing: New Horizons es la manera perfecta de celebrar la temporada espeluznante.

Claro, está en debate si está literalmente embrujada, pero definitivamente no es normal que una pintura parpadee. ¿Correcto? Eso es con lo que los jugadores han estado lidiando desde que Animal Crossing: New Horizons se agregó al juego en abril. En el lado positivo, resulta que las versiones falsificadas de la obra de arte pueden ser incluso más interesantes y divertidas de coleccionar que las auténticas, si no te importa un poco de rareza escalofriante de vez en cuando.

La única forma confiable de adquirir arte en Animal Crossing: New Horizons es dirigirse a la oxidada galería de arte / arrastrero de pesca de Redd y elegir su selección actual. Redd no tiene ningún problema en vender falsificaciones junto con el artículo genuino, y también cree firmemente en el principio de "cuidado del comprador", en este caso, al inspeccionar cada obra de arte a fondo para asegurarse de que sea idéntica a su contraparte del mundo real.

En juegos anteriores, algunos jugadores se obsesionaban con esos pequeños indicios visuales: las cejas inexistentes de Mona Lisa, la pala anacrónica de un soldado de terracota, la Chica con un pendiente de perla manteniendo los ojos cerrados. Pero como descubrieron los usuarios de Twitter, se vuelve mucho más extraño.

Animal Crossing ha estado preparando sorpresas para los jugadores

Personajes de Animal Crossing que podrían aparecer en NH

Nintendo ya ha presentado sus planes para el regreso de otros aldeanos especiales en futuras actualizaciones. Según Nintendo, Franklin, quien es el aldeano de Turquía que sirve como anfitrión del Festival de la Cosecha, llegará al juego junto con la actualización de noviembre. Además, el avance reciente de la próxima actualización también confirmó al aldeano de renos llamado Jingle, que regresará al juego el mismo día que Franklin.

La Verdad Noticias te informa que por el momento, no está claro cuándo Nintendo planea volver a presentar a los otros personajes especiales que han sido presagiados por algunos aldeanos en Animal Crossing: New Horizons. Sin embargo, es probable que más personajes regresen a New Horizons con la introducción de varios eventos como Halloween y Navidad, y la llegada de la primavera el próximo año.