Aquí está todo lo que sabemos sobre 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2'

En 2017, Nintendo dio la vuelta a la serie de videojuegos The Legend of Zelda con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, una versión totalmente renovada de Hyrule que ayudó a lanzar la nueva consola Switch de la compañía.

En juegos anteriores de Zelda, los jugadores progresaban en el juego en un camino lineal que requería conquistar obstáculos y desbloquear nuevas áreas en un orden específico. Breath of the Wild rompió esa convención al presentar una versión de mundo abierto.

Captura de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

En Breath of the Wild, los jugadores pudieron explorar prácticamente cada centímetro de Hyrule desde el comienzo del juego. El nuevo mundo expansivo incluyó varias áreas nuevas para la serie Zelda, así como puntos de referencia icónicos.

Incluso la historia principal estaba en manos de los jugadores para determinarla. Si bien hay cuatro jefes principales que deben ser derrotados, pueden enfrentarse en cualquier orden, algo nunca antes visto en los juegos de Zelda.

Nintendo ha estado trabajando en 'Breath of the Wild 2' desde 2019

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Nintendo causó sensación en el E3 en 2019 con un video de anuncio especial que muestra la secuela de Breath of the Wild, que ya estaba en desarrollo en ese momento.

El video mostró a Link y la Princesa Zelda en una cueva oscura antes de que se encuentren con una vista escalofriante: la momia de lo que parece ser el villano de la serie Ganondorf, ahora vuelve a la vida.

Sin embargo, desde que se lanzó el video, Nintendo se ha mantenido callado sobre cualquier detalle nuevo sobre el juego. Es probable que el equipo de Zelda se esté enfocando en garantizar que el juego funcione de la manera más fluida posible.

'Breath of the Wild' se lanzaría después del rumoreado Switch Pro

Otra cosa sobre la que el gigante de los videojuegos se ha mantenido en silencio son los rumores de una consola "Nintendo Switch Pro", que saldrá tan pronto como la temporada navideña de 2021.

El producto contendría capacidades gráficas mucho mayores, incluida la posibilidad de admitir juegos en 4K. Como resultado, los fanáticos predicen que Nintendo podría estar desarrollando Breath of the Wild 2 con Switch Pro en mente.

Las transmisiones de Nintendo Direct tampoco han podido proporcionar muchos detalles sobre Breath of the Wild 2, aparte de la confirmación de que aún se está trabajando en el proyecto.

Debido a que el desarrollador japonés del juego ha sido escaso en detalles en los últimos meses, muchos fanáticos creen que aprovecharán la oportunidad para mostrar el juego en el E3 2021, que tendrá lugar del 12 al 15 de junio.

