Apple 'caza' ingenieros de Xbox para hacer su consola de videojuegos según rumor

Compañía 'caza' ingenieros de Xbox para hacer su consola de videojuegos según rumor

¡Aquí hay un rumor loco para comenzar la semana! El reportero de Windows Central, Jez Corden, mencionó en el último episodio del podcast The Xbox Two que Apple podría estar "cazando furtivamente" a los ingenieros de Xbox para hacer su propia consola de juegos.

Jez dice que ha estado escuchando esto durante un tiempo, aunque admite que el origen de la información no es el mejor (no tiene detalles concretos ni pruebas) e incluso si es cierto, no sabe si Apple todavía está persiguiendo la ocurrencia:

"Escuché durante un tiempo que Apple ha estado cazando ingenieros de Xbox para que fabriquen su propia consola. Escuché eso durante años, que Apple estaba explorando hacer una consola de videojuegos. Y no sé si va a funcionar". ser una obra de realidad virtual, o una cosa del metaverso, o algo así..."

De ser cierto el rumor marcaría el comienzo de la llegada de la compañía a la industria de los videojuegos.

"No sé si eso llegará a buen término, no sé si ya lo han cancelado, porque Apple explora un montón de cosas... No tengo fuentes sorprendentes sobre esto, no tengo documentos, no tengo fotografías, pero es algo que escuché".

Apple vs China en los videojuegos

También especuló durante la discusión sobre "qué compañía realmente querría competir con [los fabricantes de consolas y potencialmente con Apple] a ese nivel" en este momento, sugiriendo que "la respuesta real" es el gigante tecnológico chino Tencent.

Tendremos que esperar y ver si surge algo de esto, pero ciertamente es uno de los rumores más intrigantes que hemos visto recientemente.

