Apex Legends acusado de copiar el diseño de personajes de un juego independiente

Apex Legends confirmó recientemente su leyenda de la temporada 8 en forma de Fuse, que luce un parche en el ojo, un brazo robótico y otras características visuales distintas para ayudarlo a destacarse de las otras leyendas en la lista.

Si bien Fuse está haciendo su debut en Apex Legends con la próxima temporada 8, parece que no estará exento de controversia, ya que un estudio independiente ha acusado a Respawn Entertainment de estafar a uno de sus personajes para hacer Fuse.

NOWWA, un equipo independiente que desarrolla un juego llamado BulletVille, ha sugerido que el diseño de su personaje Hunter fue robado para hacer Fuse de Apex Legends. Según NOWWA, BulletVille tuvo pruebas de juego con EA en octubre y noviembre del año pasado, y el personaje Hunter se conoce públicamente desde hace unos dos años. NOWWA proporcionó una declaración sobre el asunto a Nintendo Life, donde expresó su preocupación de que sea acusada de estafar a Apex Legends porque los dos personajes se ven muy similares.

"Estamos felices de que al equipo de Apex Legends le gustó el estilo de Hunter hasta el punto de querer recrearlo en Apex Legends, ¡incluso esperábamos un eventual crossover!" NOWWA dijo en su declaración a Nintendo Life. "No obstante, tememos que, como un pequeño productor de juegos independientes cuyo juego aún no se ha lanzado, nos llamarán una estafa de Apex Legends, lo que ciertamente no es cierto".

Otra similitud entre los dos personajes es que Hunter usa un lanzacohetes como una de sus armas principales, mientras que la habilidad Ultimate filtrada de Fuse sugiere que también usa un lanzacohetes de algún tipo.

Respawn Entertainment no ha respondido a las acusaciones en el momento de escribir este artículo, y se debe enfatizar que no se ha demostrado que el equipo de Apex Legends plagiera legítimamente la apariencia de Fuse del juego BulletVille. Bien podría ser una desafortunada coincidencia, por lo que los fanáticos deben tener eso en cuenta.

Por lo general, cuando sucede algo como esto, se acusa a los desarrolladores más pequeños de "estafar" a las empresas más grandes. Por ejemplo, hubo bastantes clones de Overwatch que financiaron el mercado móvil en el apogeo de la popularidad de ese juego, a menudo robando por completo diseños de personajes y mecánicas de juego del tirador de héroes de Blizzard. Del mismo modo, hubo muchos clones de PUBG cuando ese juego estaba de moda, con demandas presentadas contra algunos de los juegos clon.

Será interesante ver cómo Respawn Entertainment y Electronic Arts responden a estas acusaciones. Nuevamente, es muy posible que las similitudes visuales entre Hunter de BulletVille y Fuse de Apex Legends sea una mera coincidencia, y puede ser difícil para NOWWA probar que su diseño fue copiado. Después de todo, ambos personajes tienen un aspecto algo genérico de todos modos.

Pase lo que pase, la fecha de inicio de la temporada 8 de Apex Legends todavía está en camino para el 2 de febrero por ahora.

La Verdad Noticias te informa que el juego de Apex Legends ya está disponible para PC, PS4 y Xbox One, con un puerto Switch también en desarrollo.