Anuncia su retiro Scott Cawthon, creador de Five Nights at Freddy’s

Scott Cawthon, creador del popular videojuego Five Nights at Freddy's, anunció que se retira, poco después del escándalo por las donaciones políticas que hizo a candidatos del partido republicano en los Estados Unidos, entre ellos el expresidente Donald Trump.

El desarrollador hizo el anuncio a través de su sitio web ScottGames.com. En su comunicado, explicó que extraña la vida que tenía antes de que su juego se volviera exitoso, tiempo que pasaba creando juegos para sus hijos.

"Me doy cuenta de que extraño muchas cosas en las que tenía que concentrarme antes de que FNAF se convirtiera en un éxito. Echo de menos hacer juegos para mis hijos, echo de menos hacerlo solo por diversión, y echo de menos hacer RPG a pesar de que apesto en ello. Todo esto es para decir que me estoy jubilando”, escribió Cawthon.

Scott Cawthon agradece apoyo de los fans

El mensaje de despedida de Cawthon junto a un fanart.

En su mensaje, Scott agradeció a aquellos fans que le han “mostrado un gran amor y apoyo durante esta semana”, aunque no menciona la cancelación de la que fue víctima por sus donaciones a Trump.

Llama la atención su mención a la comunidad LGBTQIA+, que forma gran parte de la base de amantes de FNAF y de donde surgieron muchas críticas durante la controversia, pues el partido republicano se distingue por sus políticas conservadoras y anti LGBTQIA+.

Reconoce que debe retirarse

Otra persona tomará el mando de FNAF.

Después de que se dio a conocer que apoyó económicamente a los republicanos, Cawthon dijo en una publicación en Reddit: “Ya no hago esto por el dinero; lo hago porque lo disfruto. Si la gente piensa que estoy haciendo más mal que bien ahora, entonces tal vez sea mejor que me cancelen y me retire. Yo lo aceptaría.”

Afirmó que su retiro no significa que la saga de terror que le dio su actual reconocimiento vaya a terminar: “alguien más dirigirá el show”, dijo. “Alguien de mi elección y alguien en quien confío”.

Five Nights at Freddy's se ha convertido en una de las sagas de videojuegos de terror más exitosas de los últimos años, con una base de fans masiva que no se pierde ninguna actualización. El retiro de Scott Cawthon sin duda dejará huella en los corazones de sus fans.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.