Antiguos desarrolladores de StarCraft 2 crean nuevo estudio enfocado al RTS

A menos de un mes después de que un montón de veteranos de Blizzard anunciaran varios estudios nuevos, otro grupo de desarrolladores ha anunciado un nuevo estudio propio con planes para centrarse en la estrategia en tiempo real RTS.

Frost Giant Studios son en su mayoría ex desarrolladores de StarCraft II y dicen que están "en una misión para llevar los juegos de estrategia en tiempo real a una amplia audiencia". Todavía no han anunciado un juego específicamente, pero ciertamente despierta gran curiosidad ahora que Blizzard está dejando de crear contenido nuevo de SC2.

"Los jugadores de estrategia en tiempo real son una comunidad increíblemente apasionada, y merecen no solo un gran juego nuevo, sino uno que puedan compartir ampliamente con amigos", dijo Tim Morten, CEO de Frost Giant y ex líder de producción en SC2: Legacy Of The Void. "Construir un sucesor digno llevará tiempo, pero estamos increíblemente emocionados y agradecidos de llevar adelante la estrategia en tiempo real en Frost Giant Studios".

Ex desarrolladores de StarCraft 2 trabajan en RTS

Puedes ver a través de la lista de equipos en el sitio web de Frost Giant y notarás que la mayoría de ellos trabajaron en StarCraft 2, varios ascendieron a roles principales para cuando terminó con Legacy Of The Void y el complemento Nova.

La mayoría de los desarrolladores trabajaron en StarCraft 2.

Por ahora, Frost Giant no tiene nada específico que revelar. Su anuncio habla ampliamente sobre los planes para "reducir la barrera de entrada a RTS, así como mejorar significativamente el juego cooperativo, de campaña y competitivo", además de hacer deportes digitales. Esto es todo lo que sabemos en La Verdad Noticias pero dicen que tendrán más que decir el próximo año.