Animal Crossing: New Horizons Update 1.7 corrige el error de Pascal

Animal Crossing: New Horizons lanzó recientemente la actualización de la versión 1.7.0 para las consolas Switch, que corrigió un error de Pascal además de los eventos y artículos de temporada que vendrán el próximo mes.

La actualización de enero, que se lanzó el 28 de enero, contiene principalmente el contenido de Festivale. Festivale es una celebración de baile de un día inspirada en el Mardi Gras del mundo real. Un NPC que regresa conocido como Pave the Peacock asignará a los jugadores la tarea de recolectar plumas a cambio de muebles especiales de la serie Pave. En las entregas anteriores de Animal Crossing, los jugadores también pudieron recolectar dulces y jugar minijuegos con los aldeanos para obtener premios, aunque no está claro si ese elemento del Festival permanecerá en New Horizons.

Parche 1.7 de Animal Crossing: New Horizons

Junto con la celebración que tendrá lugar el 15 de febrero, el parche 1.7 de Animal Crossing: New Horizons resuelve un problema en el que los jugadores no podían recibir la receta de bricolaje Mermaid Fence de Pascal. Pascal apareció durante el verano después de que Animal Crossing lanzara la actualización de natación, y desde entonces los jugadores han estado informando pequeños problemas aquí y allá. El juego Mermaid es un mueble codiciado en la comunidad de New Horizons, pero es difícil de conseguir. La única forma de obtener las recetas de bricolaje de sirenas es intercambiando vieiras con Pascal.

Animal Crossing: New Horizons ya está disponible para Nintendo Switch

Además de solucionar este pequeño problema y el evento de temporada Festivale, la actualización de enero de New Horizons también incluye "otros ajustes y correcciones" para "mejorar la experiencia de juego", se lee en las notas del parche de Nintendo.

En términos de vacaciones, los jugadores tienen mucho que esperar en las próximas semanas, también proporcionado por la actualización de la versión 1.7.0. Antes de Festivale habrá una fiesta japonesa llamada Setsubun, o en la esfera de Animal Crossing, Bean Day. Los jugadores podrán saludar a la primavera arrojándoles frijoles a otros jugadores con el kit de lanzamiento de frijoles, disponible en Nook Shopping hasta el 3 de febrero. Y los jugadores veteranos pueden estar emocionados por el modelo de figurilla de Resetti que celebra el Día de la Marmota, también disponible a través de la aplicación Nook Shopping hasta el 2 de febrero.

Por supuesto, febrero también es el mes del Año Nuevo Lunar y el Día de San Valentín, y los jugadores pueden celebrar ambas fiestas al contenido de su corazón en New Horizons. Para el día de San Valentín, Animal Crossing agregará un corazón de chocolate y un corazón de ramo de rosas, ambos disponibles por 1200 campanas. El Año Nuevo coreano se puede celebrar con la icónica bolsa de dinero y el Año Nuevo chino se puede celebrar de manera similar con el sobre rojo.

Finalmente, para celebrar el Super Bowl de la NFL, dos nuevos artículos deportivos estarán disponibles en Nook Shopping hasta el 15 de febrero: la alfombra de fútbol americano y el megáfono que anima.

La Verdad Noticias te informa que el juego de Animal Crossing: New Horizons ya está disponible para Nintendo Switch.