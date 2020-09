Among Us se posiciona como uno de los juegos más populares y rompe récords

Among Us es un juego que a pesar de haber sido lanzado desde el 2018, pudo obtener reconocimiento hasta ahora gracias a que un streamer comenzó a jugarlo y transmitirlo por medio de Twitch, lo que desembocó en que una gran parte de los gamers estadounidenses le dieran una oportunidad y comenzaran a compartirlo, lo que ha ayudado a la tienda de apps Discord.

El éxito sorpresa del juego Among Us de InnerSloth fue una de las historias más importantes de Twitch que tuvo lugar este verano, ya que durante el último mes, el juego se disparó un 650 % en horas vistas en el sitio. Como dato curioso, los desarrolladores han confesado que se ha vuelto tan popular de forma tan repentina que InnerSloth decidió cancelar Among Us 2 con la intención de enfocarse en mejorar lo más posible el juego original.

Por otro lado, el éxito de Among Us también ha generado otros éxitos, ya que el aumento de su popularidad ha llevado a que las descargas de aplicaciones móviles de Discord lleguen a números sin precedentes.

Discord ha conseguido un gran numero de interacciones diarias gracias a Among Us

Among Us impulsó las descargas de Discord

Adam Blacker de Apptopia mencionó recientemente que Discord ha alcanzado un nuevo récord histórico para las descargas de aplicaciones móviles todos los días desde el 5 de septiembre, es decir, alrededor de 800 mil instalaciones al día.

La razón por la que las descargas de Discord y la popularidad de Among Us están vinculadas,obedece a que el juego requiere que el chat de voz funcione, ya que se trata de un juego de rol oculto y como bien sabemos, al jugar y ser parte de la tripulación nuestra misión es descubrir a los impostores en la nave espacial antes de que todos los integrantes terminen muertos.

Debido a que el juego es multiplataforma y la necesidad de chatear con los compañeros de equipo para encontrar a los impostores, es importante encontrar una manera fácil de comunicarte con todos a la vez.