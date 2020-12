Among Us revela un nuevo mapa The Airship

Durante semanas, los fanáticos de Among Us han sido objeto de burlas con la mayor incorporación al juego desde que se disparó a la popularidad este verano: un mapa completamente nuevo.

El desarrollador InnerSloth ha dejado en claro que el mapa se anunciará durante The Game Awards, y hoy se entregó, revelando que el próximo mapa de Among Us se llamará The Airship.

Ha sido un año increíblemente masivo para el juego de engaño y asesinato de dibujos animados de 2018. En el lapso de unos pocos meses, Among Us ha pasado de ser un relativamente desconocido en la comunidad de jugadores a uno de los mayores éxitos de 2020, con los gustos de Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us 2 y Animal Crossing: New Horizons. Hoy en The Game Awards, causó una fuerte impresión en su primera presentación oficial, llevándose a casa no solo el premio al Mejor Juego Móvil, sino también al Mejor Multijugador.

Among Us recibirá un nuevo mapa que se llama The Airship

Con el impulso que ha ganado este año, sin duda los fanáticos estarán emocionados de comenzar a eliminar a los impostores y perseguir a los compañeros de tripulación en The Airship. El mapa, que se lanzará a principios de 2021, como era de esperar, se colocará dentro de un gran avión. Específicamente, el barco se basa en el dirigible del clan Toppat de la serie Henry Stickman y, por lo tanto, contará con varias referencias al trabajo anterior de InnerSloth.

Nuevo mapa en Among Us

Los jugadores encontrarán muchas características familiares en el nuevo mapa, incluidas las rejillas de ventilación para que los impostores se cuelen, tareas recurrentes como cables y descargas de datos, y el botón de reunión de emergencia. A ellos se unirán una serie de nuevos elementos del mapa como escaleras, plataformas móviles y la capacidad de comenzar en diferentes salas después de una reunión. También habrá nuevas tareas, con el tráiler de revelación mostrando rápidamente tareas que implican pulir una piedra preciosa sucia y sacar una bolsa de basura llena de un bote de basura.

Por supuesto, incluso con estos cambios, el núcleo del juego de Among Us permanece intacto, por lo que los jugadores no deberían tener que preocuparse por aprender a jugar de nuevo. Dicho esto, los nuevos elementos del mapa y las características del juego parecen estar listos para refrescar las cosas y crear un desafío divertido a medida que los jugadores aprenden los entresijos de The Airship, tal como lo han estado en The Skeld, Mira HQ y Polus durante meses.

Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento exacta para la llegada de The Airship más allá de "principios de 2021". Mientras tanto, sin embargo, InnerSloth tendrá más que ofrecer a los jugadores, ya que ha confirmado que hay algunas otras sorpresas reservadas para Among Us este mes. Esto incluye una nueva máscara basada en el presentador de The Game Awards, Geoff Keighley, que los jugadores pueden descargar ahora.

TE RECOMENDAMOS LEER: Among Us se posiciona como uno de los juegos más populares y rompe récords

La Verdad Noticias te informa que Among Us está disponible para dispositivos móviles y PC.