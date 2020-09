Among Us recibe mucho contenido nuevo en lugar de una secuela

Among Us es un juego diabólico especializado en destruir amistades que trata de descubrir a los impostores de tu equipo, y aunque tiene casi dos años, recientemente se disparó para escalar las listas de ventas. Es el juego número uno más vendido en Steam en este momento, y hoy tenía 360 mil jugadores concurrentes en PC ¡Es una bestia!

El equipo detrás de Among Us había estado planeando una secuela, una forma de escapar del código base "desactualizado" y crear contenido nuevo, pero a la luz del renovado interés en el juego, ha habido un cambio de planes.

"Hemos decidido cancelar Among Us 2 y en su lugar poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1", dijo Innersloth hoy en una publicación de blog.

"Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá en su lugar a Among Us 1. Esta es probablemente la elección más difícil porque significa profundizar en el código central del juego y reelaborar varias partes del mismo. Tenemos muchas todo lo planeado y estamos emocionados de traer nuevo contenido para todos mientras continúan disfrutando jugando!"

Novedades en Among Us

El desarrollador también describió su plan recientemente pivotado para el videojuego, que incluye:

Soporte para daltónicos

Sistema de amigos/cuentas

Nueva etapa con el tema de Henry Stickmin

Resolución de los problemas actuales del servidor.

Más allá de esas características, algunas de las cuales "definitivamente tomarán algo de tiempo" para implementar, Innersloth dice que hay "MUCHAS otras cosas planeadas también, solo tenemos que priorizar y organizar todos nuestros planes".

Tienen mucho trabajo por delante, pero desde la perspectiva de un jugador, esta es una noticia fantástica, sobre todo porque el segundo episodio solamente respondía a una necesidad tecnológica que no podría asumir el título al que todo el mundo está jugando actualmente.

“El principal motivo por el que estábamos lanzándonos a una secuela es porque el código de Among Us 1 está muy desactualizado y no está creado para soportar la adición de grandes nuevos contenidos. Sin embargo, al ver tal cantidad de gente jugando a Among Us 1 nos hace realmente querer seguir apoyando al juego y llevarlo al siguiente nivel".