Among Us finalmente llegará a las consolas PS4 y PS5 este 2021

Among Us se lanzará a finales de este año 2021 para PlayStation 4 y PlayStation 5, según dijo Sony durante su evento de transmisión State of Play este jueves 29 de abril, lo que ha emocionado a los fans del videojuego.

Las versiones de PlayStation obtendrán un aspecto exclusivo de Ratchet & Clank cuando se lance el título, según los informes obtenidos por La Verdad Noticias sobre la llegada a consolas del popular juego en línea.

Among Us llega a PS4 tras éxito en cuarentena

Sony anuncia una versión para PS4 y PS5 para Among Us

El juego de deducción social, que se lanzó por primera vez en 2018 pero se disparó a otro nivel de nueva popularidad durante la cuarentena de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, se lanzó en Nintendo Switch en diciembre.

También se anunció el lanzamiento de una versión para Xbox One y Xbox Series X el mismo mes, aunque esas plataformas no han dado una fecha de estreno específica, los fanáticos esperan con ansías dicho anuncio y más detalles.

Además de las máscaras de edición especial para Ratchet & Clank, los jugadores de PS4 y PS5 también obtendrán soporte multijugador en línea multiplataforma, lo que brindará una experiencia similar a la obtenida durante la cuarentena pasada.

Por el momento, Sony no ha anunciado la fecha oficial del lanzamiento de su versión para PlayStation 4 y PlayStation 5 pero el primer tráiler ya ha sido estrenado. También se espera confirmar si incluirá la actualización para aumentar a 15 el límite de jugadores en una partida.

Among Us, es el juego en línea en el que un equipo de jugadores humanos debe erradicar a los impostores alienígenas que pretenden sabotear su nave, se hizo tan popular el 2020 que los desarrolladores de InnerSloth pusieron en espera el desarrollo de una posible secuela para evitar dividir la base de jugadores.

