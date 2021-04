Among Us estrena mapa Airship y todas estas novedades

Among Us, el increíblemente popular juego móvil en línea recibió este día un nuevo mapa llamado Airship así como una serie de nuevos sombreros entre los que están un corazón, un guante, cejas enojadas y helado de chocolate.

El nuevo mapa fue anunciado desde el año pasado generando expectativa entre los gamers de Among Us.

Este nuevo mapa de Among Us contiene más de una docena de cuartos, nuevas tareas, escaleras y la habilidad de escoger en qué cuarto comenzar la partida. La actualización se encuentra disponible de manera gratuita.

De igual forma los desarrolladores de InnerSloth han lanzando un paquete de skins de Airship que incluye tres nuevas ‘pieles’ entre las cuales se encuentra una animación de asesinato personalizada, así como trece sombreros adicionales.

Among Us está disponible de manera gratuita en dispositivos iOS y Android sin embargo tiene un precio de 5 dólares para jugar en PC a través de servicios como Steam. Actualmente existe un escenario gratuito llamado The Skeld y dos de pago.

El bug que dejaba jugar Airship en el Nintendo Switch

Si bien ahora ya está disponible de manera oficial cabe recordar que curiosamente un bug había permitido a los jugadores de la versión de Nintendo Switch del popular multijugador en línea experimentar el mapa Airship poco después de que fuera anunciado.

A pesar de que incluso no estaba terminado realizando una serie de sencillos pasos era posible probar el nuevo mapa meses antes de su llegada oficial algo que se volvió muy popular entre los jugadores.

Es así que con nuevos sombreros y el esperado mapa Airship Among Us continúa en el gusto de miles de gamers de todo el mundo. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la llegada de más contenido al popular juego para traerte lo más reciente.

