Alan Wake Remastered: Lo que sabemos hasta ahora

Anunciado por el director creativo de Remedy Entertainment, Sam Lake, en un sitio de fans de "Alan Wake", "Alan Wake Remastered" tiene como objetivo darle al thriller de terror un conjunto de gráficos actualizado manteniendo la misma jugabilidad y elementos de la historia que los fanáticos adoraron.

Esto no es como el remake de "Resident Evil 2", que reconstruyó el juego original desde cero, cambiando la jugabilidad y algunos elementos de la historia.

"Esta historia y el personaje fueron personales en muchos sentidos. Alan Wake, siendo él mismo escritor, me dio la oportunidad de usar lo que hago y amo como escritor como un elemento de la historia", escribió Lake. "Alan Wake también contenía el misterio de los bosques y lagos, que son preciosos para mí como finlandés.

Y, en lugar de una tarifa de terror centrada en una nota, fue esta extraña, incluso derrochadora mezcla de horror, humor y misterio sobrenatural. "

La historia sigue al personaje principal Alan Wake, mientras busca a su esposa en la tranquila ciudad montañosa de Bright Falls mientras trata con seres sobrenaturales. El juego se lanzó originalmente en Xbox 360 en 2010, pero luego llegó a PC.

En 2019, Remedy Entertainment recuperó los derechos de "Alan Wake", que Microsoft controlaba anteriormente. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre "Alan Wake Remastered".

Fecha de lanzamiento de Alan Wake Remastered

Unos días después de la publicación de Lake, "Alan Wake Remastered" apareció en el PlayStation Showcase, junto con otras grandes reinventaciones, como una nueva versión de "Star Wars: Caballeros de la Antigua República".

Durante la exhibición, un avance mostró algunas de las imágenes remasterizadas y, lo más importante, anunció la fecha de lanzamiento. "Alan Wake Remastered" se lanzará el 5 de octubre para Xbox One, Xbox Series X | S, PS4, PS5 y PC en Epic Games Store.

"Alan Wake Remastered" incluye el juego base original y sus expansiones de dos historias, "The Signal" y "The Writer" por $ 30 USD. Como se detalla en el Blog de PlayStation, la historia comienza cuando Alan Wake recupera la conciencia después de un accidente automovilístico. Está en la pequeña ciudad forestal de Bright Falls, Washington, no puede recordar la última semana y su esposa está desaparecida.

Wake es un autor, pero ha tenido un bloqueo de escritor durante un tiempo. Encuentra páginas de una novela que parece haber escrito, a pesar de no recordarla. La novela está protagonizada por él, es una historia de terror y aparentemente se está haciendo realidad en torno a Wake.

Tráiler de Alan Wake Remastered

El tráiler de "Alan Wake Remastered" se estrenó durante la presentación de PlayStation, dando un breve vistazo a las imágenes revisadas y algunas burlas de la historia para las personas que se perdieron el juego cuando se lanzó originalmente.

El tráiler es principalmente un montaje, cortando entre algunos destellos de la jugabilidad de 60 FPS y algunas de las escenas cinematográficas remasterizadas.

El tráiler también pone énfasis en el lanzamiento de PS4 / PS5 para "Alan Wake Remastered", en parte porque se mostró durante el PlayStation Showcase, pero también porque esta es la primera vez que el juego estará disponible en una consola PlayStation.

Si bien el avance no muestra ninguna comparación entre el "Alan Wake" original y el "Alan Wake Remastered", el metraje mostrado ciertamente se ve mucho mejor que un videojuego de 2010.

Según el Blog de PlayStation, "Alan Wake Remastered" se ejecuta a una resolución de 60 FPS 4K en PS5 (y presumiblemente Xbox Series X) y la PS4 Pro ofrece un modo de rendimiento de 60 FPS o un modo de calidad a una resolución de 30 FPS 4K.

Juego de Alan Wake Remastered

Remedy Entertainment no ha lanzado un avance de juego separado para "Alan Wake Remastered", por lo que los destellos de juego en el avance del anuncio son todo lo que se ha mostrado. Dicho esto, hay muchos videos en YouTube de partidas completas de "Alan Wake". Si bien "Alan Wake Remastered" ciertamente se verá y se sentirá significativamente más suave con una velocidad de fotogramas más alta, se espera que la jugabilidad se mantenga relativamente sin cambios.

En cuanto a qué es exactamente "Alan Wake Remastered", es un juego de terror / suspenso en tercera persona. Es más lleno de acción que algunos juegos de terror de supervivencia, como "Silent Hill", pero no es un juego de acción en toda regla como "Uncharted".

En cambio, se encuentra en algún lugar intermedio, a caballo entre géneros. El juego tiene un diseño de nivel lineal, haciendo que los jugadores avancen a través del juego de una manera muy definida, a diferencia del último juego de Remedy Entertainment, el aclamado "Control".

Si bien el futuro de "Alan Wake" puede depender de las ventas del remaster, con Remedy Entertainment insertándolo en el universo de "Control", una secuela podría ser una posibilidad en el futuro de "Alan Wake".

