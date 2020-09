No Man's Sky: Actualización masiva de Origins duplica la variedad en el juego

Actualización masiva de Origins llega a No Man's Sky y duplica la variedad en el juego

Ya se han agregado algunas cosas interesantes a No Man’s Sky en 2020, incluida una actualización con temática de terror, la adición de trajes mecánicos y multijugador multiplataforma. Pero hoy, el sandbox de ciencia ficción está obteniendo su mayor expansión del año con Origins, que apunta a duplicar la variedad en el juego con nuevas características como más vida vegetal y animal, y montañas y océanos gigantes para explorar. La actualización está disponible hoy de forma gratuita en todas las plataformas y es la última de una lista cada vez mayor de grandes actualizaciones anuales para No Man’s Sky.

"En años anteriores hemos hecho cosas como la realidad virtual o el modo multijugador o agregar historias", dice Sean Murray de Hello Games.

"Este año pensamos que era hora de revisar algunos de los fundamentos del juego".

Según Murray, la actualización de Origins es algo que el estudio ha querido hacer durante algún tiempo; A pesar de todas las muchas actualizaciones y expansiones de No Man’s Sky, el universo base se ha mantenido prácticamente igual desde el lanzamiento. "Hemos actualizado mucho el juego desde entonces, pero en realidad ese universo se ha mantenido bastante estático", dice. "

El terreno, las plantas, las criaturas, las cosas que ves, en gran parte han permanecido igual".

Actualización Origins en No Man's Sky

Entonces, ¿qué es realmente diferente en la actualización? Así es como lo explica Murray (puedes consultar las notas completas del parche en el sitio oficial).

Hemos aumentado la diversidad y variación que ven, con suerte la duplicamos; esa es la matemática, pero espero que así sea. Así que hay muchos lugares nuevos para ver, más flora y fauna y, con suerte, explorar planetas debería ser realmente fresco y nuevo nuevamente. Pero también hemos hecho cosas que nunca antes habíamos podido hacer a nivel técnico. Las montañas pueden tener varios kilómetros de altura, los océanos pueden ser más profundos, las cuevas pueden ser más profundas, los abismos pueden ser más amplios. Agregamos sistemas meteorológicos como tormentas eléctricas y de meteoritos, lava y volcanes. Intentamos convertirlo en un lugar más interesante para explorar y, con suerte, también influimos en la jugabilidad. Esas cosas cambian la forma en que juegas.

La actualización ha estado en proceso durante unos 18 meses. Según Murray, uno de los grandes desafíos fue cambiar estos aspectos centrales de la experiencia sin interrumpir el juego como es ahora. Los jugadores han construido cosas increíbles dentro de No Man's Sky, y el estudio no quería destruir todo ese trabajo que hizo la comunidad. "¿Cómo mantenemos lo que la gente realmente disfruta del juego y las cosas que han construido, pero también cambiamos por completo el universo debajo de ellas? Estás rehaciendo los cimientos mientras la gente todavía vive en la casa".

Miles de planetas por explorar con la nueva actualización de No Man's Sky.

Hello Games dice que, a pesar de su lanzamiento en 2016, No Man’s Sky es más popular hoy que nunca. Parte de eso tiene que ver con el lanzamiento en nuevas plataformas como Xbox Game Pass, que agregó alrededor de 1 millón de nuevos jugadores. Pero según Murray, una gran razón del éxito continuo es un cambio en la forma en que el estudio se acerca a las actualizaciones.

"Inicialmente, cuando se lanzó el juego, me hubiera gustado actualizarlo con mucha regularidad", explica. “El lanzamiento fue realmente intenso y loco para nosotros y estábamos bajo mucho escrutinio, por lo que parecía inapropiado hacer muchas actualizaciones más pequeñas. Sabíamos que cualquier cosa que pusiéramos tenía que ser realmente impactante".

No Man's Sky atraviesa por un momento importante en su historia.

Pero a medida que el juego se volvió más estable debido a esas actualizaciones, la cadencia de los cambios cambió. Hello todavía lanza grandes expansiones como Origins, pero también cambios a menor escala, como los trajes mecánicos. “Se sintió mal esperar hasta fin de año para lanzar eso”, dice Murray sobre la actualización del mech.

"Tener más y más actualizaciones lo ha convertido en un gran año para nosotros "."

Es más parecido a cómo funcionan otros juegos de servicio en vivo como Fortnite y Destiny, lo que mantiene a los jugadores comprometidos con cosas nuevas de forma regular, dice Murray. “Tenemos más gente jugando a No Man’s Sky que nunca, y la gente suele jugar durante mucho tiempo. Esa no es la métrica más importante para nosotros, pero es bueno ".

Después de Origins, debería haber alrededor de una o dos actualizaciones para No Man's Sky en 2020. Después de eso, no está claro qué vendrá después. Murray dice que cada una de las actualizaciones se ha inspirado en ideas particulares que tenía el equipo; alguien decidió construir un mech un día, y resultó ser una buena opción para el juego. Esto hace que sea difícil predecir lo que sucederá a continuación, aunque no parece que el equipo de Hello vaya a detenerse pronto.

Finalmente, Murray señaló que: después de cada actualización, diré "probablemente terminamos por un tiempo". Y luego siempre logramos tener algo. Estoy seguro de que llegará el día en que no podamos pensar en nada, pero ese no parece ser el caso en este momento.