Actualización de Halloween de Fortnite redujo su tamaño de instalación

Cuando Fortnite salió por primera vez en 2018, tenía un tamaño de instalación muy educado de alrededor de 20 GB. Al no haberlo jugado durante años, no tenía idea de que se las había arreglado para llegar hasta los 90 GB. Afortunadamente, ese ya no es el caso, porque la actualización de hoy redujo todo en 60 GB. Además de eso, también agregó un montón de cosas nuevas y elegantes de Halloween.

Si aún no has descargado dicha actualización, Epic Games ha dado una pequeña advertencia de que es un poco más grande de lo habitual. Si bien el parche tiene alrededor de 27 GB para descargar, en última instancia, significa que las actualizaciones futuras serán un poco más pequeñas y los tiempos de carga también deberían ser mejores. Y, por supuesto, la gran noticia aquí: el tamaño total de instalación del juego ahora es de solo 27 GB.

Fortnite redujo su tamaño de instalación considerablemente

La Verdad Noticias te informa que Fortnite tampoco es el primero en las últimas semanas en comenzar a reducir su instalación. El mes pasado, Warframe redujo el tamaño de su instalación en unos respetables 15GB. Incluso Call Of Duty: Modern Warfare se subió al tren que ahorra espacio en el disco duro, lo que finalmente permitió a los jugadores eliminar los modos que no usan del enorme juego de 226 GB.

Ahora, liberar espacio en el disco duro siempre es una buena noticia, pero las actualizaciones de Halloween son posiblemente igual de emocionantes, así que mira lo que Fortnite tiene reservado para el mes espeluznante a continuación.

Novedades en Fortnite

Fortnitemares comenzó hoy, trayendo cambios de mapa, desafíos y cosméticos espeluznantes para desbloquear desde ahora hasta el 3 de noviembre.

Ese jefe espía de oro del comienzo del Capítulo 2, Midas, ha regresado. Ahora se llama Shadow Midas, porque por supuesto que lo es. Está a cargo de un nuevo modo de juego, Shadow Royale, en el que si mueres, te conviertes en una de sus sombras y tienes que ir tras todos los demás supervivientes con espeluznantes habilidades fantasma.

Suena sospechosamente como el evento de Halloween de Apex Legends. Pero todos los Battle Royales son derivados y todo eso.

Una vez que hayas jugado en ese modo de juego y hayas ganado (o comprado) tus nuevos disfraces, se llevará a cabo una fiesta de Halloween. El 31 de octubre, el juego presentará otro de esos conciertos en vivo, esta vez con el famoso cantante J Balvin.