Activision trae Call of Duty: Warzone a dispositivos móviles

El exitoso juego Battle Royale, Call of Duty: Warzone, llegará a los dispositivos móviles. La versión móvil de Call of Duty: Warzone se reveló el jueves, cuando Activision comenzó a publicar ofertas de trabajo y anunciarlas en las cuentas oficiales de Twitter .

Como mencionamos en La Verdad Noticias, las ofertas de trabajo en el sitio web de Call of Duty son bastante vagas y no brindan demasiada información. Obviamente esta es alguna versión de Warzone , excepto en plataformas móviles, pero no dicen mucho más allá de eso.

Una cosa que las publicaciones mencionan es que el juego se está desarrollando de forma nativa para dispositivos móviles, lo que significa que no será un puerto directo de la versión actual de Warzone . La publicación también dice que el juego está destinado a entretener a los jugadores durante "muchos años por venir", lo que significa que podemos esperar que reciba actualizaciones y cambios, al igual que las versiones de consola y PC del juego.

Si todo esto suena un poco familiar, podría ser porque ya hay un juego Battle Royale de Call of Duty en teléfonos llamado Call of Duty: Mobile. Pero si bien Call of Duty: Mobile es parte de la franquicia, en realidad no está desarrollado por los estudios internos de Activision.

En cambio, el juego está hecho por el desarrollador chino TiMi Studio Group, el estudio detrás de Pokémon Unite y una subsidiaria de Tencent. Call of Duty: Mobile se lanzó por primera vez en 2019 y desde entonces ha sido uno de los juegos móviles más grandes del mundo.

Todavía no se sabe cuándo se lanzará la versión móvil de Call of Duty: Warzone , o incluso cómo se llamará oficialmente. Call of Duty: Warzone también está configurado para obtener una nueva iteración en consolas y PC, aunque no está claro si esto está relacionado con eso.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!