Activision prepara la temporada 6 de Call of Duty Modern Warfare y Warzone

La temporada 6 de Call of Duty Warfare y Warzone tiene una fecha de lanzamiento del 29 de septiembre y una hora de inicio a las 1 am (hora de México), así lo informó Activision. El primer día, los fanáticos pueden esperar una actualización del mapa de Warzone (que puede ver a continuación), así como dos nuevos mapas de Modern Warfare. En cuanto a los eventos futuros, los fanáticos pueden esperar un evento especial de Halloween de Haunting of Verdansk del 20 de octubre al 3 de noviembre.

Eso se suma a una nueva arma cuerpo a cuerpo de Butterfly Knife más adelante en la temporada, y mucho más. Los fanáticos pueden descargar la actualización de la temporada 6 ahora mismo, pero solo en PlayStation 4. Los usuarios de Xbox One y PC tendrán que esperar hasta que comience la temporada.

Activision hizo que el archivo de descarga de la temporada 6 pese alrededor de 20 GB en PS4, por lo que no debería llevar mucho tiempo instalarlo. La actualización es de alrededor de 22 GB para Xbox One, mientras que los propietarios de PC necesitarán 57 GB para Modern Warfare y 25.5 GB para Warzone.

El metro será una de las máximas novedades en la sexta temporada de Call of Duty Warzone

Nueva temporada para CoDWarfare y Warzone

Si se desea descargar la actualización antes, simplemente se debe colocar el cursor sobre el archivo de Call of Duty en PS4, presionar el botón Opciones y seleccionar Buscar actualizaciones. No hace falta decir que la actualización de la temporada 6 incluirá más que solo contenido nuevo, así que se lanzará junto con el Pase de batalla habitual, que incluye 100 niveles de contenido, incluidos 1300 puntos Call of Duty.

En cuanto al contenido nuevo, Warzone hará los cambios más importantes, agregando el nuevo sistema metro al enorme mapa de Battle Royale, con dicho sistema ferroviario abierto al público, los jugadores podrán moverse por el mapa más rápido que nunca. Las paradas incluyen el aeropuerto internacional de Verdansk, Lozoff Pass, Verdansk Centre, Downtown / Tavorsk District, Barakett Shopping District, Verdansk Train Station y Torsk Bloc. El tren no se moverá realmente si hay peleas dentro o alrededor de la plataforma.

En otros lugares, la temporada 6 agrega a Farah y Nikolai como nuevos operadores. Los fanáticos pueden reconocer estos nombres de la campaña Modern Warfare.