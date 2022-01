Activision Blizzard tendrá títulos exclusivos para Xbox

Activision Blizzard pondrá títulos exclusivos para Xbox

Activision Blizzard será adquirida por Microsoft por un monto de 68,700 millones de dólares, por lo que títulos como Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, Diablo u Overwatch serán parte del catálogo exclusivo de Xbox. Según informa el portal Expansión.

De acuerdo con una carta emitida por el ahora CEO de la división de Microsoft Gaming, Phil Spencer, hasta que se cierre esta transacción, Activision Blizzard y Microsoft Gaming continuarán operando de forma independiente.

Sin embargo algunos usuarios no saben si varios de los títulos de la desarrolla de videojuegos ya no se podrán jugar en otras consolas, como PlayStation, algo que sigue sin ser confirmado y definido por Xbox.

Microsoft compró Activision Blizzard

Fundado en 2008, el holding de videojuegos Activision Blizzard (ATVI) es una de las empresa más fuertes de la industria de los videojuegos, ya que entre su catálogo cuenta con grandes títulos que han sido premiados.

A través de varias fusiones, adquisiciones y un rendimiento de contenido exitoso, ATVI se ha convertido en la mayor empresa de juegos por capitalización de mercado , que se situó en 75, 200 millones de dólares estadounidenses en junio de 2021.

La transacción que anunció Microsoft contempla a los equipos de Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, entre otros..

¿Qué títulos serán exclusivos de Xbox?

Esto significa que títulos como Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone, Tony Hawk’s Pro Skater, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Guitar Hero, Candy Crush Saga serán ahora de la cartera de Xbox.

Es importante mencionar que además, ATVI también opera la subsidiaria de producción de películas Activision Blizzard Studios y la organización de deportes electrónicos Major League Gaming (MLG).

