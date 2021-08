7 videojuegos que todo amante de Animal Crossing debe probar

Una vez más, un nuevo juego de Animal Crossing ha sido lanzado con una aclamación casi universal. New Horizons ofrece la misma satisfacción que se obtiene al realizar las tareas del hogar sin ninguna actividad física, y sin duda es el mejor juego para sentirse bien.

Dicho esto, está lejos de ser el único juego que les dará a los jugadores la misma sensación. Los títulos que se centran en la simulación de la vida y la gestión de recursos son cada vez más destacados, especialmente gracias a los desarrolladores independientes.

Hay muchos juegos dentro y fuera de Nintendo Switch que permiten a los jugadores ayudar a construir su propia comunidad. Para los fanáticos de Animal Crossing que presentó su nueva actualización, estas opciones en La Verdad Noticias seguramente los alegrarán.

My time at portia

My time at portia

Puede que su colorido estilo artístico no lo parezca, pero My Time at Portia es un juego postapocalíptico e incluso entró al top de los juegos para Android más descargados de la semana esta 8 de agosto.

Al igual que en Animal Crossing: New Horizons, los jugadores comienzan a construir desde cero. Los jugadores asumen el papel del constructor de Portia, reuniendo recursos del mundo perdido para crear nuevos suministros y mejorar herramientas.

My Time at Portia hace un gran trabajo al hacer que el jugador se sienta orgulloso de lo que ha creado. También hay elementos de RPG mezclados con las rutinas del día a día y más beneficios que lo hacen un juego adictivo.

Castaway Paradise

Castaway Paradise

Castaway Paradise coloca al jugador en una isla devastada por una tormenta y le asigna la tarea de ayudar a la comunidad animal a reconstruirse. Una idea que podría aprovecharse para las actualizaciones de Animal Crossing: New Horizons prometidas por Nintendo.

Los jugadores pueden reparar estructuras, decorar la isla y su personaje, atrapar insectos y peces, cultivar cosechas y emprender misiones para los aldeanos. Ya se parece tanto a Animal Crossing que los fanáticos estarían en apuros para encontrar algo que no les guste de él.

El aspecto agrícola y el estilo artístico en bloques lo distinguen de Animal Crossing, pero Castaway Paradise es un juego para aquellos que saben lo que están buscando. También es una opción más asequible si no tienes un Switch, pues disponible en todas las plataformas.

Rune Factory

Rune Factory

Es un derivado de otra serie de simulación de vida, Harvest Moon, que supera al original al implementar nuevas y emocionantes funciones. Los jugadores aún poseen y operan una granja, se ocupan de los cultivos y mejoran el equipo al estilo Animal Crossing.

Sin embargo, no hay animales de granja tradicionales que ayuden a los jugadores, en cambio, hay monstruos. Los jugadores pueden luchar y hacerse amigos de las bestias para que les ayuden en el cumplimiento de las tareas.

La serie de la serie formó parte del resumen de los anuncios más importantes en el Nintendo Direct Mini y ha visto varias entradas en Nintendo DS y 3DS, pero una edición especial de Rune Factory 4 está actualmente disponible en Switch, con una quinta entrada en desarrollo.

Stardew Valley

Stardew Valley

Stardew Valley llegó en dos versiones para PC y Switch y se colocó rápidamente en la parte superior de todas las listas de juegos de simulación de vida imprescindibles cuando se lanzó en 2016 y es fácil ver por qué.

Comienza con el jugador heredando una granja en mal estado de su abuelo fallecido. A partir de ahí, realmente depende del jugador lo que suceda, ya que el juego ofrece una gran variedad de progresión.

Plantar diferentes cultivos y cuidar el ganado ayuda a mejorar el aspecto de la granja al mismo tiempo que expande la tierra similar a Animal Crossing. También hay cuevas generadas por procedimientos con monstruos para luchar y recursos para recolectar.

Stardew Valley fue diseñado de manera impresionante por una persona y está repleto de actividades. La inclusión del modo multijugador ofrece una experiencia divertida de rastreo de mazmorras mientras los jugadores extraen los recursos que necesitan.

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders

La serie Dragon Quest ha sido un elemento básico de JRPG durante décadas, pero no fue hasta hace poco que se convirtió en algo similar a Animal Crossing. Si bien las dos entradas de Dragon Quest Builders están conectadas con el mundo de los juegos originales, no es necesario tener conocimiento previo de la serie.

Después de que Nintendo Switch perdió exclusividad para Dragon Quest ambos juegos están en PlayStation 4 y Switch, y se centran en la construcción de estructuras en una tierra desolada para protegerse de varios monstruos y fuerzas del mal.

No es tan maravillosamente simple como administrar una granja, pero el disfrute que proviene de administrar recursos para avanzar a través de herramientas y armas cada vez más poderosas mientras se construyen estructuras impresionantes es algo difícil de igualar.

Spiritfarer

Spiritfarer

Uno de los dos nuevos juegos para PS4 lanzados en 2020 enfocado en animales antropomórficos liderados por un personaje de jugador humano solitario hacen que los paralelos de Animal Crossing sean obvios, pero el simulador de gestión de Thunder Lotus se destaca por equilibrar los temas oscuros.

Este es un juego sobre la muerte, el morir y el dolor, pero en lugar de adoptar un enfoque oscuro para estos difíciles, Spiritfarer ofrece una experiencia cálida y catártica que anima a los jugadores a pensar y hablar sobre temas de pérdida y legado.

Los jugadores controlan a Stella, la nueva Spiritfarer que tiene la tarea de ayudar a las almas de los difuntos a abrirse camino hacia la otra vida. En el camino, se hará amiga de estos Espíritus y los ayudará, aprenderá quiénes eran y los ayudará a lidiar con asuntos pendientes.

Si bien Spiritfarer puede ser más oscuro de lo que buscan muchos fanáticos de Animal Crossing, es un juego poderoso con mecánicas de administración y minijuegos que a los jugadores les encantará.

Cozy Grove

Cozy Grove

Al igual que Animal Crossing, Cozy Grove se juega en tiempo real y está destinado a ser disfrutado durante una hora más o menos cada día durante varios meses. En él, los jugadores son un Spirit Scout que acampa en una isla encantada, trayendo paz a sus habitantes fantasmales y devolviendo el color y la alegría a la isla.

Cozy Grove proporciona la personalización y la rutina de Animal Crossing con historias más extensas y una campaña de más de 40 horas para completar. Hay docenas de personajes y espíritus para conocer y entablar amistad, pero a diferencia de los muchos aldeanos iguales de Animal Crossing, cada uno tiene una personalidad única y secretos que descubrir.

Aquellos que anteriormente disfrutaban de la naturaleza rutinaria de Animal Crossing: New Horizons, que ahora tiene versión Monopoly pero quieren algo diferente en términos de escenario e historia definitivamente deberían darle una oportunidad a Cozy Grove.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!