343 Industries lanza la primera actualización mensual de Halo Infinite

A medida que el juego se acerca al lanzamiento, 343 Industries se ha comprometido a pasar tiempo todos los meses hablando de Halo Infinite y lo que lo separa de las versiones anteriores de la icónica franquicia de disparos de ciencia ficción.

La primera de estas actualizaciones se lanzó ayer, y el director de la comunidad de 343 Industries, Brian "ske7ch" Jarrard, publicó un extenso artículo titulado "Inside Infinite" en el sitio web de Halo Waypoint.

Actualización de Halo Infinite

La actualización cubre varios aspectos que rodean el combate en Halo Infinite, centrándose casi por completo en el Sandbox Team del juego, que trabaja en sus vehículos, armas, equipos y mecánicas. Hablando con los desarrolladores, Jarrard revela más sobre las filosofías centrales detrás del combate de la secuela, al mismo tiempo que destaca algunas novedades centradas en las armas y vehículos de Infinite.

Curiosamente, el equipo analiza desde el principio cómo se formó su visión de Infinite, afirmando que la mayoría de sus objetivos para el juego se centran en mantener dos filosofías centrales. La primera es que las armas, la mecánica y los elementos deben ser "intuitivos y recompensar el dominio del jugador", afirmando que es esencial para lo que hace que el juego de Halo funcione. La segunda es que Halo es una franquicia de larga duración, y lo que los jugadores han llegado a amar y odiar de los juegos anteriores debe tenerse en cuenta. Como tal, 343 quiere asociarse con jugadores y mostrar "honestidad e integridad".

El equipo de la caja de arena también revela la "doctrina de combate" por la que jura, que se compone de cinco principios esenciales para el combate de cualquier buen juego de Halo. El primero es "The Dance", que se refiere a la naturaleza casi rítmica de los tiroteos de Halo. Hablando de lo que esto significa, el equipo lo describe como una "sinfonía de opciones de combate", donde los jugadores combinan movimiento, tiempos de reacción y tiros bien colocados para rematar a un oponente. El segundo es "Tools of Engagement", que hace referencia a cada arma o habilidad sintiéndose completamente única y recompensando un estilo de juego diferente. El tercero es "Lone Wolf", que se centra en hacer que el jugador se sienta poderoso incluso cuando no cuenta con el apoyo de sus compañeros de equipo.

El cuarto es "Conectado a las acciones", que representa la naturaleza rápida y sin fricciones del movimiento y el tiroteo de Halo. Por último, el quinto principio es la "capacidad de supervivencia", y el equipo desea que el jugador tenga un conocimiento profundo de su vulnerabilidad en los escenarios de combate. Además de hablar sobre los pilares centrales de su filosofía de diseño en Infinite, el equipo de la zona de pruebas también discutió cómo se centró en permitir el uso hábil del equipo para cambiar el rumbo de las batallas, cómo ciertos vehículos serán más útiles en diferentes terrenos y cómo es bueno- afinando armas a través de rigurosas pruebas de juego. El próximo Inside Infinite se lanzará el último jueves del próximo mes y supuestamente se centrará en Halo Zeta y las filosofías de diseño detrás de la nueva ubicación de Halo.

Halo Infinite se lanzará en PC, Xbox One y Xbox Series X este otoño.

