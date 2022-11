16 juegos para Xbox que cuestan menos de 200 pesos

Si durante esta temporada de ofertas estuviste dudando mucho y al final no compraste ese juego que tanto querías para tu Xbox, no te preocupes porque el hecho de que ya se haya terminado el Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday, no quiere decir que no podrás encontrar grandes ofertas dignas de un gamer.

Es esta nota informativa de La Verdad Noticias, te compartiremos unas muy interesantes ofertas para Xbox One y Xbox Series pues con menos de $200 MXN podrás adquirir cada uno de los juegos de nuestra lista.

Como adelanto, algunos de estos videojuegos que podrás encontrar por un módico precio son el Empire of Sin, The Amazing American Circus, entre otros.

Videojuegos por menos de $200 MXN para Xbox

¿Estás listo para saber cuáles son los videojuegos que podrás encontrar por menos de $200 MXN y $100 MXN en tu Xbox? A continuación te los presentaremos junto con sus precios para que puedas tomar una mejor decisión sobre cuál o cuáles deseas comprar.

A Musical Story ― $174.85 MXN

Aery - Last Day of Earth ― $132.75 MXN

An Evil Existence ― $48.48 MXN

Blood Bowl 2 ― $79.80 MXN

Call of Cthulhu ― $99.75 MXN

Empire of Sin ― $177.25 MXN

Far Cry 4 ― $131.67 MXN

Liege Dragon ― $134.50 MXN

Shiness: The Lightning Kingdom ― $39.00 MXN

Steampunk Tower 2 ― $61.95 MXN

Sweet Witches ― $53.10 MXN

Temple of Horror ― $141.60 MXN

The Amazing American Circus ― $139.60 MXN

Tower of time ― $109.75 MXN

Warhammer 40,000: Inquisitor Martyr ― $141.80 MXN

Warhammer: Chaosbane ― $105.80 MXN

¿Qué incluye el Game Pass de Xbox?

Al adquirir un Game Pass de Xbox, podrás jugar nuevos títulos desde el día uno en el que se lancen, además, tendrás acceso a cientos de juegos de alta calidad, mismos que se van actualizando constantemente para que sus suscriptores siempre tengan algo nuevo que probar.

