10 Videojuegos inspirados en Los Juegos del Hambre

La trilogía de Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins vendió 3 mil millones de dólares en taquillas y a pesar de eso aún no cuenta con un videojuego oficial y aunque es difícil de creer, hubo una vez una premisa perfectamente adecuada para jugar en línea su nombre era The Hunger Games pero lamentablemente no tuvo continuidad.

Sin embargo, el hecho de que todavía no haya un juego oficial con el título de Los juegos del hambre no significa que Katniss Everdeen y su peligrosa posición en Panem no hayan inspirado videojuegos con temas similares en el pasado.

Estos son los videojuegos que más asimilan a Los Juegos del Hambre.

Es por eso que hoy tenemos esta lista con los 10 mejores videojuegos parecidos a las películas de Los Juegos del Hambre.

Los 10 videojuegos similares a Los Juegos del Hambre

Juegos Del Hambre: Chica En Llamas

Este videojuego fue creado para darle publicidad a la película.

Como complemento para promover la película Los juegos del hambre en 2012, CANABALT publicó un juego de iOS creado exclusivamente para iPhone y iPad llamado Hunger Games: Girl On Fire.

Siguiendo la trama de la primera novela y la película de la serie, Girl On Fire permite a los jugadores ayudar a Katniss a evadir a los rastreadores, usar su arco característico para defenderse de los enemigos y escoltarla de regreso al Distrito 12 antes de que sea demasiado tarde.

Si bien está técnicamente inspirado en Los juegos del hambre, Girl on Fire sigue siendo un asunto menor dirigido a un mercado limitado.

Hyper Scape

El juego consta de hasta 100 jugadores.

El juego de disparos en primera persona Battle Royale de Ubisoft 2020, Hyper Scape, ofrece un aspecto diferente al de la mayoría de los títulos de este tipo.

En lugar de presentar solo un mapa que se encoge a medida que pasa el tiempo, ciertos vectores estratégicos del mapa desaparecen aleatoriamente durante las misiones críticas.

En esencia, el juego consta de hasta 100 jugadores que son entregados a un destino y forzados a un combate a muerte en el que el ganador se lo lleva todo.

En lugar de perder cuando un jugador muere, se convierten en Ecos que pueden enviar señales de advertencia a sus compañeros de equipo y reaparecer si tienen éxito.

Z1 Battle Royale

El juego es popular en Steam, Microsoft Windows y Ps4.

Un título claramente inspirado en Los juegos del hambre, que a su vez se inspiró en el clásico de culto japonés Battle Royale, incluye el lanzamiento de 2018 del juego de supervivencia gratuito Z1.

Z1 Battle Royale presenta a 100 jugadores enfrentados entre sí en una sangrienta lucha a muerte. A medida que pasa el tiempo, una nube de gas nocivo reduce el tamaño del mapa y obliga a los jugadores a enfrentarse entre sí en las proximidades.

Los jugadores pueden elegir jugar en solitario, en parejas o en grupos de cinco, y los supervivientes solitarios serán declarados victoriosos. El juego es popular en Steam, Microsoft Windows y Ps4.

Proyecto Darwin

Videojuego gratuito lanzada en enero de 2020.

Lanzado en enero de 2020 por Scavengers Studios, Darwin Project es un juego de Battle Royale distópico gratuito disponible para PC, PS4 y Xbox One. El juego consta de 10 prisioneros arrojados a un paisaje nevado post-apocalíptico en Canadá a medida que se acerca la próxima Edad de Hielo.

Con acceso a seis biomas adicionales, los prisioneros deben sobrevivir usando solo un hacha y un arco mientras forjan fuegos, construyen campamentos, tallan flechas y buscan recursos naturales. Las herramientas adicionales incluyen bear traps, trampas y bolas de nieve. El superviviente final gana el juego.

La Matanza

Videojuego gratuito con más de 16 personajes.

Desarrollado y publicado por Xaviant en 2016, The Culling es otro juego de Battle Royale gratuito que cuenta con 16 personajes arrojados a una isla o complejo carcelario, donde deben completar una serie de tareas para recolectar una forma de moneda llamada FUNC.

Los jugadores recolectan FUNC para comprar materiales que pueden usar para crear armas y mejorar su estado de lucha. Cuando no se están matando entre sí por el dominio absoluto, los jugadores deben atravesar cuevas, minas, puentes defectuosos, gases tóxicos, bombas de barril y más.

ARCA: Supervivencia Evolved

Videojuego con bestias prehistóricas.

Disponible en todas las plataformas principales, ARK: Survival Evolved es una aventura de acción y supervivencia de mundo abierto en la que los jugadores deben burlar y sobrevivir a una serie de bestias prehistóricas amenazantes, inclemencias del tiempo y seres humanos cobardes.

Además de sobrevivir, los jugadores deben domesticar a las 176 criaturas diferentes (en su mayoría dinosaurios) mediante el uso de garrotes, tranquilizantes y otros modos de someter a las bestias antiguas. El juego incluye modos para un jugador, multijugador y PvE.

Apex Legends

Videojuego gratuito ideal para iOS o Android.

Disponible para jugar en PC, PS4, Xbox One, Switch y dispositivos iOS/Android, Apex Legends de EA es un juego de batalla real gratuito en el que 60 personas aterrizan en una isla y se dividen en equipos de dos o tres antes recolectar armas y participar en una guerra total. El equipo final vivo se declara victorioso.

Con la isla encogiéndose con el tiempo, derrotar a tantos enemigos lo más rápido posible se vuelve imprescindible para sobrevivir. El juego se divide en ocho temporadas que presentan nuevos personajes y 15 eventos de tiempo limitado que deben completarse de manera oportuna.

Call Of Duty: Warzone

Videojuego con hasta 150 personas posibles por partida.

Uno de los mejores videojuegos inspirados en Los Juegos del Hambre para jugar incluye el modo Battle Royale de Call of Duty: Warzone. Con hasta 150 posibles jugadores en una sola partida, el juego requiere que los jugadores acumulen efectivo para adquirir nuevas armas y dispositivos de supervivencia.

Si un jugador muere en combate, no necesariamente pierde el juego. En cambio, son enviados de regreso al Gulag, donde se les da una oportunidad de ganar una pelea uno a uno con un oponente que tiene la misma arma para reaparecer en el juego.

Fortnite Battle Royale

Videojuego creado en el año de 2017.

Desarrollado y publicado por Epic Games en 2017, Fortnite Battle Royale se encuentra entre los mejores y más populares videojuegos para inspirarse en la trama básica de Hunger Games.

El juego consiste en 100 jugadores que se lanzan en paracaídas en una isla aislada donde deben buscar equipo de supervivencia y armamento para luchar y matar a otros jugadores.

A medida que avanza el juego, la isla se encoge y obliga a los jugadores a entrar en un escenario de tic-tac. Los modos de juego ofrecen misiones en solitario o equipos de dos, tres y cuatro.

Campo De Batalla De PlayerUnknown

PlayerUnknown's Battleground es el más parecido a Los Juegos del Hambre.

El mejor juego para los fanáticos de Los juegos del hambre es PlayerUnknown's Battleground, el popular juego de batalla real creado por la Corporación PUBG de Corea del Sur. En términos de calidad y popularidad, es el mayor rival de Fortnite Battle Royale.

Con hasta 100 concursantes de combate a muerte lanzándose en paracaídas en una isla y librando una guerra total por la supervivencia, el juego es un juego de disparos jugador contra jugador que ha sido elogiado por su nuevo diseño de juego y su eminente rejugabilidad.

