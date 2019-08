Viajar y hospedarse en los hoteles de Ixtapa es la mejor decisión

Tener la posibilidad de viajar es una de las mejores cosas de la vida, mucho mejor que cualquier bien material que se pueda poseer, porque ese tipo de experiencias son únicas e invalorables. Elegir, por ejemplo, un destino que reúna playa con ambiente bohemio requiere buscar hoteles Ixtapa, un destino en México que es un verdadero paraíso y al que se puede llegar en vuelos de Aeroméxico.

Ixtapa, Zihuatanejo

Un destino turístico extraordinario, localizado en el estado de Guerrero, costa del Pacífico, donde las montañas se unen al mar, formando un paisaje fantástico, donde se puede practicar surf, nadar, caminar y disfrutar una deliciosa gastronomía. Hay una gran variedad de hoteles Ixtapa para elegir. Importante es hacerlo con antecedencia a la fecha de embarque en Aeroméxico, para asegurarse la mejor reserva.

En Ixtapa es posible encontrar una excelente infraestructura turística, con hoteles de gran nivel internacional. Las playas son increíbles y permiten una gran variedad de actividades. Sin lugar a dudas, son el atractivo más importante de la región.

Existen diversos vuelos para llegar a este destino imperdible, donde tener la oportunidad de disfrutar días en una playa como El Palmar, considerada una de las más limpias de México, será una experiencia inolvidable. Los amantes del surf encuentran allí el lugar soñado para la práctica de ese deporte!

Sin embargo, hay otras playas igualmente encantadoras, como la Playa Quieta, de aguas tranquilas que permiten nadar calmamente y también andar en kayak, o Playa Linda, que posee arena muy fina y permite descansar y nadar, pero también andar a caballo.

Playas de Ixtapa

En la Playa Cuachalalate hay varios restaurantes que ofrecen mariscos frescos y agua de coco recién cortado. Una actividad acuática muy divertida en esa playa es el paseo en banana. En la Playa Varadero se puede disfrutar el mejor atardecer, mientras que en la Playa Coral se puede practicar snorkel y nadar entre peces de colores y diversas especies marinas.

Actividades interesantes para hacer cerca de los hoteles Ixtapa

Una vez en este destino, no hay nada mejor que comenzar a disfrutarlo a pleno, no sólo haciendo actividades en sus diversas playas o saboreando la deliciosa gastronomía que ofrecen los diversos restaurantes, sino haciendo otras actividades como:

-Andar en bicicleta por Ixtapa = nadar en las playas con una bella vista de las montañas es perfecto, pero tener la oportunidad de pasear en bicicleta en una naturaleza de pura vegetación, será una experiencia maravillosa. Una buena opción es andar en dirección al conocido Cocodrilario, que se localiza en la Playa Linda.

-Saliendo de la Marina de Ixtapa, son aproximadamente 9 kilómetros de recorrido hasta l parque Aztlán, donde se podrá ver no sólo cocodrilos, sino también aves exóticas iguanas. Allí trabaja un personaje legendario, Tamakún, nada menos que un ecologista que interactúa con los cocodrilos alimentándolos como si fueran mascotas comunes.

-Recorrer el Parque Aventura Ixtapa = este parque pose aproximadamente dos mil cuatrocientos metros cuadrados y la posibilidad de entretenimientos con mucha adrenalina, ya que hay muchos tipos de tirolesas. Por ejemplo, pasar por puentes de grandes alturas, siempre contando con la debida protección y la posibilidad de lanzarse en tirolesa desde más de 40 metros de altura.

-Disfrutar el mejor atardecer de México = tener la posibilidad de ver la puesta del sol en Ixtapa será uno de los puntos culminantes de un viaja imposible de olvidar. En este destino el atardecer es impresionantemente hermoso y puede admirarse en la playa, en un muelle, un mirador o, inclusive, en un restaurante con ventanales o terrazas.

-Volar en Parachute y disfrutar el paisaje = es otra actividad alucinante para disfrutar el paisaje desde las alturas. Es un paseo emocionante y seguro, ya que los expertos conocen muy bien lo que hacen y llevan de paseo a los visitantes con total seguridad. Desde las alturas, la vista de la bahía es sencillamente increíble y la emoción acompañará el viaje constantemente.

El clima en Ixtapa es tropical, con el cielo despejado durante casi todo el año. La temperatura promedio del año es de 27 ° C. Durante el verano, puede llegar a los 33 ° C. Ya en el invierno, no suele bajar de los 18 ° C.