Viajar solo o acompañado, ¿qué es mejor?

Mueres por planear un viaje, pero no sabes si emprender el camino solo o aventurarte en grupo, ¿cuál podría ser la mejor decisión? La verdad es que encuentras pros y contras en ambas modalidades y mucho dependerá de tu paciencia, salud psicológica y emocional (por decirlo de alguna manera) y economía. Así que conozcamos qué es mejor, ¿viajar solo o acompañado?

De acuerdo con diversos estudios, existen beneficios y contratiempos en cualquiera de las modalidades. Viajando solo, por ejemplo, tienes una mayor libertad y capacidad de decisión; no tienes que ‘pedirle’ permiso a nadie ni planear con base en los gustos de los demás, haces lo que quieres y trazas tu propio camino.

Si la soledad te asusta, ten por seguro que conocerás a muchas personas en el camino, aunque también dependerá mucho de tu personalidad; pero de lo que definitivamente no te podrás salvar es del fuerte gasto en la billetera, pues obviamente no habrá con quien compartir los gastos.

No obstante, de acuerdo con la agente de viajes Olga María Socarrás, aunque puede que exista cierto “temor de vacacionar por tu cuenta”, no hay razón para no hacerlo.

“Tengo clientes que, aun siendo muy sociables, prefieren irse solos a destinos a los que no es fácil que te acompañen porque son remotos, o porque es muy caro y, a veces, arriesgado. Todos regresan felices y repiten la experiencia más de una vez”.

De hecho, comenta que existen alternativas en las cuales no tienes que estar necesariamente ‘solo’: “[puedes] integrarlos ‘en nómina’ a un grupo de desconocidos que van, por ejemplo, a África, y durante la estancia tienen la posibilidad de hacer su propio programa con turoperadores locales”.

Ahora bien, viajar en grupo o en pareja puede ser muy divertido, pero seguramente te enfrentarás a una que otra discusión y problemática. Al regreso, puede que hayas estrechado lazos con algunos y prefieras no ver durante meses a otros, pero esto definitivamente es un ‘volado’.

En cuanto a las parejas, esta es su oportunidad para conocer partes que desconocían del otro, pues se enfrentan a un mundo completamente nuevo teniéndose únicamente el uno al otro; aquí o te das cuenta de que estás con el amor de tu vida o decides cortar por lo sano.

Según los expertos, muchas parejas logran compenetrarse más de lo esperado durante este tipo de experiencias y aprenden a negociar mejor sobre qué hacer. Asimismo, cuando se trata de conocer a otras personas y compartir experiencias, salidas, deportes y excursiones con nuevos amigos, en realidad no hay mucho ‘drama’. Así que, en este caso, incluso si las cosas no salen como esperabas, sales ganando de ambas maneras.

Entonces, ¿qué es mejor, viajar solo o acompañado? ¡Tú tienes la última palabra!

