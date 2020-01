Viajar a CHINA: ¡Atracciones turísticas que no te puedes perder!

Viajar a China es una experiencia incomparable, hay muchísimo por descubrir y conocer, infinidad de actividades por realizar y sitios por explorar, pero el día de hoy te compartimos una pequeña lista con atracciones turísticas que podríamos decir no te puedes perder durante tu visita.

Muralla China

La Muralla China es un básico, de hecho, no podrías decir que visitaste esta imponente nación de Asia Oriental si no pisaste la Muralla China, sin embargo, es tan fundamental que no podíamos excluirla de la lista.

Este destino es visitado por millones de turistas todos los días y por te recomendamos que la recorras por las zonas más alejadas de Pekín, aproximadamente en el tramo de 5 kilómetros, entre Simatai y Jinshanling, pues así no te encontrarás con tanta gente.

Viajar a CHINA: ¡Atracciones turísticas que no te puedes perder!

Los Guerreros de Terracota en Xi’an

Esta es sin duda una de las mejores actividades por hacer en China. Visitar Xi’an y maravillarte con las más de 8 mil figuras de soldados y caballos a tamaño real que fueron construidas para custodiar el Mausoleo del Primer Emperador Qin, es casi obligatorio. Lo más curioso es que fueron descubiertas accidentalmente por un granjero en los 70’s.

Viajar a CHINA: ¡Atracciones turísticas que no te puedes perder!

Jardines Clásicos de Suzhou

A pesar de ser llamada la Venecia de Oriente, vale la pena visitar Suzhou aún sin pareja, pues está llena de pequeños canales, góndolas y gondoleros. Además, destaca por sus hermosos Jardines Clásicos, de los cuales 8 pertenecen al Patrimonio de la Humanidad. Es simplemente un paseo maravilloso.

Viajar a CHINA: ¡Atracciones turísticas que no te puedes perder!

Templo Shaolín

Como otros países de Oriente, China destaca por sus maravillosos templos y uno que no te puedes quedar sin conocer es el de Shaolín. Este además es una escuela de artes marciales, una de las más importantes cabe señalar, y podrás disfrutar de una demostración de estudiantes durante tu visita.

Te puede interesar: Viajar a China: Los exigentes requisitos de la fotografía para la visa china

Viajar a CHINA: ¡Atracciones turísticas que no te puedes perder!

Parque Zhangjiajie

Si lo que buscas es maravillarte con un paisaje sin igual, definitivamente tienes que visitar el parque Zhangjiajie. Además de que se trata del lugar que sirvió de inspiración para la película de Avatar, aquí podrás observar enormes formaciones de piedra, las cuales podrás contemplar mucho mejor desde el ascensor Bailong, el más alto del mundo.

Viajar a CHINA: ¡Atracciones turísticas que no te puedes perder!

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.