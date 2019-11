Vacaciones en Yucatán: sus hermosos pueblos mágicos

Si visitas Yucatán, por supuesto que entre las paradas obligatorias se encuentran sus playas y cenotes, sin embargo, ahora que comenzamos la temporada de frío y sus aguas están heladas, es el mejor momento para disfrutar de sus bellos pueblos mágicos, llenos de cultura, tradición y bellos paisajes.

Si bien el término ‘Pueblo Mágico’ fue acuñado por la Secretaría de Turismo de México y otras instancias gubernamentales para fomentar el turismo, no cabe duda de que estas localidades están llenas de magia, leyendas, historias y hechos trascendentales.

En Yucatán podemos encontrar tres: Mérida, la capital del Estado; Valladolid e Izamal.

Mérida

Mérida es la capital del Estado de Yucatán, es la ciudad más grande la península y posee una rica herencia maya y colonial, no obstante, es también una ciudad moderna y cosmopolita, llena de galerías de arte, museos, restaurantes y tiendas. Si la visitas, por supuesto que no te puedes marchar sin antes haber paseado por las calles del centro histórico, en el que podrás admirar la hermosa Catedral de San Ildefonso, la Plaza Grande y el Palacio de Gobierno.

Otro recorrido característico es el de Paseo de Montejo, la avenida más larga y hermosa de la ciudad. Aquí podrás observar las viejas casonas que datan de la época colonial, disfrutar de la gran Noche Mexicana (los sábados) en el Remate, admirar el Monumento a la Patria y conocer el Palacio Cantón, un edificio maravilloso que aloja el Museo Regional.

Por supuesto que aún hay mucho más que hacer, pero por ahora concluimos mencionando que: un paseo en Turibús será una excelente opción, si no comiste una rica torta de cochinita pibil no estuviste en Mérida, y que las Marquesitas son un postre emblemático que no puedes dejar de probar.

Valladolid

Si bien se trata de una ciudad pequeña, es definitivamente una de las ciudades coloniales más bellas de Yucatán y es ideal para una excursión de un día. Se le conoce como “La Perla de Oriente” o la “Capital del Oriente Maya”, se encuentra a una hora y 50 minutos de distancia de Mérida y está muy cerca de importantes zonas arqueológicas como Chichén Itzá, Ek Balam y Cobá.

Te recomendamos disfrutar de sus hermosas construcciones virreinales: la Plaza Principal, el Palacio Municipal, la Parroquia de San Servacio, la Iglesia de la Candelaria y la Iglesia de Santa Lucía, sólo por mencionar algunas; disfrutar de sus exquisitos platillos típicos (salbutes, panuchos, papadzules y tamales) y admirar sus hermosos trabajos artesanales, entre los que destacan la ropa típica, las hamacas, la joyería y el tallado de piedra.

Izamal

A tan sólo 55 minutos de distancia de Mérida, se encuentra otro de los hermosos destinos de Yucatán, Izamal, conocido también como la Ciudad Amarilla. Este lugar de encanto, en el que sobresalen sus construcciones pintadas en color amarillo (por supuesto), cuenta con herencias culturales de la época prehispánica, colonial y contemporánea; y fue la primera localidad de Yucatán en ser nombrada Pueblo Mágico. Si te interesa conocer más de ella, te compartimos este artículo en el que te hablamos de su historia y atractivos.

