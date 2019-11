Vacaciones en México: cómo viajar al menor precio

Falta muy poco para tus próximas vacaciones y todavía no definiste el destino que te permitirá librarte del estrés y las obligaciones. Si eres amante del verano y todo lo relacionado a la playa te parece único, México es el destino ideal para disfrutar de las altas temperaturas junto a las aguas templadas del mar Caribe.

Viajar por el mundo puede resultar costoso para aquellos que se quedan con la primera opción que les aparece. Es por eso que hay que saber buscar y tener paciencia hasta encontrar el precio perfecto. Conviene planificar un viaje con al menos 6 meses de anticipación, para cubrir todos los aspectos del viaje y no llevarse ninguna sorpresa desagradable.

Quintana Roo

Paso a paso para viajar barato

Primero, elige el destino. México tiene mil y un lugares que vale la pena descubrir. La mayoría de los turistas se inclina por instalarse en Cancún, y a partir de allí recorrer todo Quintana Roo. Otra opción es la de hacer base en Playa del Carmen, o bien, alejarse de las muchedumbres y optar por Veracruz.

Una vez que tengas el destino ya escogido llega el turno de buscar el ticket aéreo. La cosa es vuelos a México hay muchos; son la clave para ahorrar una buena suma de dinero y hacer la diferencia para poder realizar excursiones u hospedarse en un sitio con más estrellas. Para buscar un avión barato lo mejor es que te suscribas en las diferentes agencias de viaje online ya que ofrecen descuentos de hasta el 50%. Además, los días festivos como navidad y año nuevo son muy esperados por los ahorradores por la cantidad y variedad en ofertas aéreas. Verifica todos los días los precios ya que el destino te puede otorgar un guiño en un abrir y cerrar de ojos.

En caso de que esa estrategia no te sea del todo efectiva, puedes ir directamente hacia las páginas aéreas sin intermediarios. Las low cost como Volaris te llevan punto a punto por todo México y al mejor precio. También ofrecen conexiones con Estados Unidos y la diferencia de dinero con las aerolíneas tradicionales de bandera es notoria con la misma calidad del servicio a bordo.

Cómo ahorrar en el hospedaje

El alojamiento en las vacaciones siempre depende de la cantidad de personas con las que viajes. No es lo mismo ser un trotamundos solitario que viajar con dos niños pequeños y tu media naranja. Es en ese caso donde deberás invertir más en función de mejores servicios y la seguridad de tu familia.

Si viajas solo la mejor opción es la de las habitaciones compartidas o los hostels. Son baratos, cálidos y si bien no tienen servicios de la mejor categoría lo poco que ofrecen es suficiente para pasar una buena estadía. El inconveniente es el hecho de compartir baño ya que no todos tienen el mismo concepto de higiene. De igual manera, el compañero de habitación puede ser un verdadero santo o una verdadera pesadilla.

Si llegas a México con tu familia, lo mejor es que rentar alguno de los hoteles cinco estrellas que existen en la zona hotelera de Cancún. Esta zona exclusiva te permite estar cerca de las mejores playas como playa tortugas, Delfines y Gaviota Azul. Además, tendrás los mejores shoppings con marcas de primerísima línea a 100 metros de distancia.

México

Alquilar un auto ¿es conviene o es innecesario?

Esta es una pregunta que todos suelen hacerse una vez que ya están instalados en su destino. Si quieres recorrer todo el departamento de Quintana Roo el auto será tu mejor aliado para ahorrar tiempo. También ahorrarás dinero ya que no necesitarás contratar el servicio de transporte que ofrecen muchas empresas para llevarte a Xcaret, Akumal, Playa del Carmen, las ruinas de Tulum o Cobá. No olvides tu licencia de conducir y verifica que en la letra chica del contrato con la rentadora figure la cobertura del seguro para no tener ningún dolor de cabeza.

