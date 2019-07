Una temporada en la Isla de Pascua

Uno de los más bellos destinos en la Polinesia y siendo la mayor isla del Chile Insular, la Isla de Pascua es una de las más importantes regiones turísticas del país, no sólo por su espectacular naturaleza sino también por su cultura ancestral. El Parque Nacional Rapa Nui ha sido declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, en el año 1995. Organizar las vacaciones en una agencia de viajes es lo más indicado.

Hay un sinfín de paseos y excursiones para hacer en la Isla de Pascua; ¡tantos, que no sería posible cumplirlos todos en un único viaje! La energía que hay en este destino es tan fuerte, que no hay posibilidad de no querer regresar una y otra vez para conocer esta isla a fondo. Por ese motivo, insistimos: con la ayuda de una agencia de viajes será posible organizar los principales paseos, tratándose de un primer viaje, ya que, de ese modo, será posible conocer los sitios más emblemáticos de la isla.

"Isla de Pascua"

Las enormes y misteriosas estatuas que hay en esta isla llaman la atención de todos los viajeros. No hay forma de que pasen desapercibidas. Comenzando por la “Te Tokanga”, que es ‘el gigante’, con aproximadamente 22 metros y 200 toneladas de peso. Acotada en la ladera de Rano Raraku, quedó allí sin terminar, debido a su peso casi igual al de un avión comercial.

Estas estatuas llamadas ‘moai’ son el arte de las esculturas ’Rapa Nui’, unos gigantes de piedra, identidad de la Isla de Pascua con fama mundial. Estos moai fueron construidos por los Rapa Nui con la intención de representar a sus ancestros importantes, quienes luego de morir, eran capaces de extender su poder espiritual sobre su tribu, protegiéndola.

Actividades en la Isla de Pascua

Estar en este destino tan bello exige disfrutar un atardecer en Tahai, admirando la puesta del sol atrás de los ‘moai’. La visión de las siluetas de las estatuas que están a contraluz y el fondo que va cambiando de color de acuerdo a la posición del sol que va desapareciendo en el horizonte, es un momento místico imperdible.

"Esculturas Moai en la Isla de Pascua"

Además del atardecer, es necesario ver el amanecer en Tongariki, ya que el sol aparece justamente atrás de las estatuas específicamente entre los meses de septiembre y marzo. Si bien el espectáculo natural es bellísimo en cualquier época del año, siempre es posible obtener fotografías excelentes.

Otra actividad imperdible es disfrutar las representaciones nocturnas que son verdaderamente espectaculares: hay concursos de trajes tradicionales, de tango tradicional, demostraciones de takona (una pintura corporal que es característica fundamental en los bailes y ritos Rapa Niu) y kai kai (es una práctica ancestral que consiste en dar forma con hilos a un ideograma).

Visitar la cantera del volcán Puna Pau es otra excursión importante para hacer en la Isla de Pascua. Allí se han extraído y tallado los ‘pukao’, esa especie de cilindro de piedra rojiza que se encuentran sobre las cabezas de las esculturas (moais). Es importante para entender cómo se han fabricado dichos cilindros, que representan a moños rojizos. Dichos moños eran algo típico de los habitantes originales de la región.

Finalmente, la frutilla del postre

¡Hacer compras en la Isla de Pascua! Hay una gran variedad de suvenires que tienen forma de moai. Son llaveros, esculturas pequeñas y esculturas más grandes de madera o de piedra. Pueden encontrarse en el mercado artesanal y también en los puestos de la feria.

Para quienes quieran comprar algo especial, podrán encontrar anillos, collares y colgantes típicos de la región. Asimismo, podrán comprar camisas y pareos con motivos polinésicos, bien coloridos.