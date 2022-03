Un merecido descanso por las perlas de Quintana Roo

El turismo claramente es lo que mantiene en pie a este microclima económico y claramente ese es el negocio que recibe más inversiones de capitales estatales y extranjeros también.

Las empresas de turismo y las agencias de viaje han crecido exponencialmente en número y en calidad administrativa durante este proceso. Odigoo Viajes es solo una empresa de ese grupo, que ha maravillado a los turistas, a los locales y a los que han contado con sus fructíferos servicios. La intermediación que han creado entre los habitantes mexicanos y los visitantes, creando una atmósfera benéfica y organizada para ambos, ha desplegado un nuevo mundo de posibilidades para llevar adelante la actividad. En estos últimos años no solo han ganado experiencia, la cual se ve en cada decisión y recomendación que generan, sino que han establecido un aspecto familiar de esas contiendas derivadas de los problemas o competencias que pueden provenir de la oferta turística. Hay un cierto nivel de comprensión para con lo que requiere y busca el cliente y es por eso justamente que cuenta con distintos niveles de involucramiento. Algunos quieren simples recaudos otros buscan una planificación total y minuciosa. Odigoo Viajes respeta esas decisiones y las cumple a la perfección.

En correlación con las decisiones que toman los turistas, Odigoo ha observado una creciente impulsión del ecoturismo en las costas del caribe, que funcionan como respuesta de los destrozos que genera el turismo tradicional. Con estas tendencias se busca respetar no solo el medio ambiente y las preciosas playas que enmarcan los paisajes de Cancún y compañía, sino que también se busca preservar la comodidad y la salud de las comunidades locales y de la fauna que se vincula con todos estos distintos agentes que forman este ecosistema.

Actividades en Cancún

Para terminar de convencerse de apostar por una opción ambientalista hay que entender que hay diversas actividades que pueden divertirse por igual y entretenerlos aún mientras cuidamos de nuestro planeta. Cancún cuenta con una suerte de dicotomía que rodea todo su desarrollo productivo. Por un lado los complejos y sus playas privadas no favorece un resguardo ecológico. Toda la producción que cuesta de los mares y los hoteles responden ante el dictamen explosivo de la naturaleza como recurso. Por el otro lado, la naturaleza vívida y las zonas resguardadas por leyes gubernamentales tratan de combatir ese porvenir.

Hay diversos deportes acuáticos como el kayakismo que no dependen de un agente contaminante para su práctica. Sea en las playas de los complejos o en las resguardas como las aguas protegidas de Isla Mujeres, ciertas actividades responden a un concepto ‘eco-friendly’. No así el snorkel, el buceo y el nado con animales marinos. Justamente por la cercanía con la fauna general un encuentro que no es considerado natural.

Las excursiones en la jungla son un atractivo popular que ha crecido en las charlas dentro de las agencias turísticas. La mayoría de esas aventuras guiadas suelen tener un dejo ambientalista, ya que la mayoría suceden en reservas o áreas protegidas. Sian Ka’an es uno de los lugares que ofrecen tanto atractivo paisajístico, como preservación por lo natural. La conjunción selva-mar que brinda Sian Ka’an es única en el mundo y muchos turistas se acercan a esta región exclusivamente para visitar la reserva.

La reserva de Río Lagartos también ofrece una experiencia similar. Las lagunas de Las Coloradas , y su preservadas costas cuidan de su fauna como oro, especialmente de los famosos flamencos que habitan el área y que resultan como parte fundamental de las excursiones. Más información aquí de actividades en Cancún.

Isla Cozumel

Otro lugar que respeta las condiciones impuestas por los amantes del cuidado del planeta, son los pocos espacios vírgenes o cuasi vírgenes que aún se descubren en la Riviera. Cozumel es uno de esos espacios. Una alejada y desconocida isla que ha recobrado importancia en los últimos años. Cuenta en su biósfera con uno de los arrecifes más variados e imponentes del mundo, el Arrecife Mesoamericano. Además, otro espacio natural protegido vive y respira en la isla: la Laguna Chankanaab. Todo esto inmerso dentro del Parque Nacional de la Isla.

Tulum

Al igual que en Cancún, Tulum depende de una dicotomía modernidad-ecología que combate constantemente en todo su andar. En los últimos años, se ha asentado en la zona lo que se determina como la nueva capital de la música electrónica. Compitiendo con Ibiza, es el nuevo ‘spot’ de está índole y los eventos de alto nivel que toman lugar marcan la economía de toda la zona. Nuevos complejos hoteleros, boliches y clubs han surgido, y la mayoría no desarrollan un desempeño ecologista. Decimos la mayoría, porque algunos espacios, como el hotel Ahau Tulum apuestan por una continuación natural de sus estructuras.

Aún así, el complejo neo-hippie y hipster chic que embebe a las comunidades que asaltan la isla en temporada alta, buscan renovar esa apuesta de cuidado y protección la cual se milita en otros lugares. Estos nuevos capitales que se invierten en la región se contradicen con la virginidad que representa Tulum.

Bacalar

Tal vez el lugar ideal para culminar nuestro trip ecológico, sea Bacalar. La laguna de los 7 colores es tal vez el paisaje más único e inigualable de la zona. Esos siete colores se deben a las profundidades de los cuerpos de agua. No por nada se conoce a Bacalar como Las Maldivas mexicanas. Esa belleza se mantiene protegida por algo más que humanos. Se comenta en los pueblos aledaños que dicha laguna fue bendecida por los dioses mayas, de allí la belleza que revela. Un viaje mítico y orgánico que respeta el concepto de las vacaciones que buscamos.