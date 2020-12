Turismo en Cancún: Todo lo que puede ofrecerte en tus vacaciones

Si viajas por primera vez a México, debes saber que el turismo en Cancún es una de las principales fuentes de ingreso del país. Por cuanto, los ciudadanos cuidad de esta zona, e instruyen a los visitantes a colaborar para que se siga manteniendo tan bello como ahora.

¿Qué ofrece Cancún a sus turistas?

Con una riqueza ancestral impresionante, los mexicanos tienen muchas formas de hacer turismo. Aquí puedes disfrutar de vacaciones recreativas, de negocios pero también de turismo cultural. Con reconocimiento a nivel mundial, Cancún es considerada una ciudad líder en América Latina.

Esta ciudad es probablemente el primer galardón que tuvo el Fondo Nacional del Turismo. Luego de que abrieran sus “puertas” al turismo internacional, la suma de los viajeros interesados en disfrutar de las costas de Cancún ha ido en crecimiento. Hoy más de 35 mil habitaciones se encuentras disponibles en hoteles de alta calidad para que sus visitantes se sientan cómodos durante el recorrido.

Ahora bien, es notorio que el principal centro turístico de Cancún son sus playas, sobre todo aquellas que se encuentran en el Boulevard Kukulcán. Esta zona es ideal para viajar con niños o personas que no saben nadar pues el oleaje es suave, centrándose más en las atracciones de las que puedes disfrutar alrededor de la costa.

Mientras tanto, las playas públicas del centro de la ciudad como los Delfines, Tortugas o Perlas son más para turistas extremos que les encanta hacer deportes acuáticos. Con un oleaje poderoso, un agua deliciosa, podemos decir que este es el mejor lugar para viajar con amigos. Lo mejor de todo es que disfrutas de alta seguridad, buena gestión y manejo del medio amiente así como actividades que incentivan al cuidado ambiental.

Por si fuera poco, Cancún es centro de actividades acuáticas impresionantes como el buceo, kayak, esnorquel, o bien los viajes en yate privado en Cancún no una reserva en catamarán. También puedes optar por hacer lancha rápida, windsurfing o paddle board.

Destinos turísticos en Cancún que no te puedes perder

Hay mucho que hacer en Cancún, sobre todo si viajas con niños y necesitas de ayudantes de diversión. Aquí te damos una lista de opciones de las cosas que puedes hacer o bien visitar para mejorar la experiencia de tus vacaciones en Cancún.

Parques de Cancún

Hay personas que no les gusta mucho el mar, aunque si disfrutan el exquisito calor veraniego que siempre hace en Cancún. Por eso, si quieres cambiar un poco tu ruta de diversión puedes optar por uno de los parques acuáticos o temáticos que tiene la ciudad. Estos sitios atraen a más de un millón y medio de turistas cada año, si todavía no has ido a uno, tienes que ir para saber porque llaman tanto la atención.

Museo Maya de Cancún

Centro de vida y cultura maya donde encontrarás colecciones arqueológicas que hacen historia en México. Aquí podrás encontrar piezas relevantes del Chichén Itzá, Comalcalco y Palenque, además de aquellos que dan vida al Estado de Quintana Roo.

Por un sendero que inicia en el corredor inferior hasta llegar a la zona arqueológica de San Miguelito, podrás encontrar estructuras de casas hechas en palma y madera donde vivían las familias mayas antes de la llegada de los conquistadores españoles.

Laguna de Nichupté

En contraposición con las playas de Cancún, tenemos las reservas naturales, y una de las más populares y hermosas es el sistema lagunar de Nichupté. Con más de tres mil hectáreas de belleza natural, estas siete lagunas que tienen conexión con el mar Caribe son el lugar perfecto para practicar todo tipo de deportes acuáticos.

El atractivo más interesante de la zona es la Laguna del Amor. Con su forma peculiar de corazón es un canal por donde recorren las parejas para fortalecer sus lazos en este viaje mágico. Además, aquí encuentras cuatro mangles que protegen a todo Cancún de los huracanes. Por eso, es que está tan bien conservado y sus más de 160 especies de animales que aquí habitan se encuentran seguras. Sin duda, uno de los mejores lugares para disfrutar en Cancún.