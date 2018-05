Total respaldo a los trabajadores del sector turismo: Hugo Ramos

El secretario tesorero de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Hugo Ramos Ramírez, dijo que los trabajadores del sector turismo están respaldados en todos los sentidos laborales, ante cualquier incidente que puedan suceder siempre contaran con el respaldo de la CROC, esto en el evento donde estuvo presente el Enrique de la Madrid, secretario de turismo.

A nivel nacional Quintana Roo es el segundo estado a nivel nacional en generación de empleo en el ramo del turismo, son más de 120 mil trabajadores afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en el estado. Tan solo en Cancún se cuenta con poco más de 32 mil afiliados.

Hugo Ramos Ramírez, señalo que hasta el momento se sigue contratando personal, y dando apertura a empresas por la confianza de los trabajadores y la confianza de los inversionistas y en la penínsulas de Quintan Roo por eso esta confederación sigue creciendo como central sindical

“La CROC en todo el país viene promoviendo esta política de acercamiento con la base trabajadora y hoy se tiene el compromiso con el país y el caso particular de la industria turística, se está trabajando y promoviendo el desarrollo de los trabajadores, la mejor capacitación y mejorar económicamente a los trabajadores”, destacó.

Ramos Ramírez, descartó que se estén presentando huelgas por parte de los trabajadores de la CROC, ya que no se han generado estas manifestaciones y siempre se llegan a acuerdos. En cuanto a incremento salarial no se ha dado este y desde el mes de diciembre se buscaron los acuerdos para que se les diera a los trabajadores más prestaciones económicas y lamentablemente no se dio el incremento de este, pero se seguirá intentado que se dé un aumento salarial en el contrato colectivo de trabajo, para beneficio de la clase trabajadora.

Añadió en cuanto al proceso electoral que se avecina que la CROC tiene la oportunidad de competir con dos candidatos uno en Cancún y otro en playa del Carmen, trabajadores del gremio hotelero que se han venido preparando y fortalecido en su capacidad.