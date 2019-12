Tokio 2020: Datos curiosos sobre la capital nipona

No cabe duda de que Tokio es uno de los destinos más interesantes y sorprendentes que podrás conocer: desde experiencias ninja y samurái, hasta talleres de cerámica, cocina, escultura en caramelo, sushi, sesiones fotográficas en kimono, ceremonias de té y mucho más. No obstante, sus actividades no son lo único interesante que te podrás encontrar y por eso hoy te compartimos algunos datos curiosos sobre la capital nipona.

- ¿Sabías que Tokio posee el mayor número de universidades del mundo? En general, en la ciudad hay más de 150 y algunas de ellas están entre las de mayor reputación en el mundo, pues no es ningún secreto que la calidad y nivel de enseñanza en Japón está por encima del promedio.

- ¿Sabías que Tokio posee el mayor número de restaurantes con estrella michelin en el mundo? Un restaurante puede llegar a obtener hasta 3 estrellas de este tipo; 3 significa ‘cocina excepcional’, 2 ‘calidad de primera clase en su tipo’ y 1 ‘restaurante muy bueno en su categoría’.

Las estrellas de Tokio, hasta 2017, se repartían en: 12 restaurantes con 3 estrellas, 54 con 2 y 160 con una; no por nada esta ciudad es considerada la capital gastronómica del mundo. Además, cabe mencionar que sólo en la capital de Japón existen más de 160 mil restaurantes.

- Puedes encontrar restaurantes temáticos de todo tipo. Si visitas Tokio, podrás vivir la experiencia de comer con: perros, gatos, vampiros, samuráis, ninjas, piratas, serpientes, búhos, erizos, loros, y muchas, muchas opciones más.

- En Tokio se encuentra el mayor mercado de pescado del mundo. ¿Sabías que en el mercado de Tsukiji se despachan alrededor de 3 mil toneladas de marisco y pescado… ¡al día!?

- Tokio es la ciudad más segura del mundo. La capital de Japón cuenta con el índice de criminalidad más baja del mundo y, por supuesto, es considerada la ciudad más segura de todas.

- Tokio, “la ciudad que espera para morir”. Probablemente alguna vez habrás escuchado este sobrenombre y es que Tokio cuenta con una gran variedad de amenazas naturales. De hecho, sólo basta mencionar que la ciudad está ubicada a 300 kilómetros de la triple Unión, una zona en la que tres grandes placas tectónicas chocan.

- En Tokio existe una máquina expendedora por cada 23 personas. Con 39 millones de habitantes, Tokio es la ciudad más poblada del mundo, ¡imagínate cuántas máquinas expendedoras hay! Es alucinante. Estas se encuentra aproximadamente cada 12 metros y en ellas puedes encontrar desde periódicos, lentes, parafarmacia, hasta comida como ramen, hamburguesas, pizzas y demás.

- La gente duerme en cualquier lugar. Probablemente estarás pensando en la gente que vive en la calle, pero no, en realidad las personas se quedan dormidas en todas partes: el metro, una cafetería, un restaurante, ¡donde se pueda! Las largas jornadas laborales los obligan a aprovechar cualquier momento del día para descansar.

