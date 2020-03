Tips para tener un viaje placentero en un crucero

Viajar en crucero: En la mayoría de la veces la primera vez está cargada de emoción pero a la vez de duda y por qué no de falta de experiencia, motivo que nos puede causar tensión tras no saber qué es lo que pasará, sin embargo no hay nada que pueda comparar esa emoción que sentimos cuando estamos a punto de experimentar algo nuevo.

Así es y seguramente lo anterior te ha pasado, en donde se te combinaron muchas emociones a la hora que estabas a punto de conocer lo que era viajar en tren, avión o realizar alguna actividad turística.

Consejos a la hora de viajar en crucero

Otro claro ejemplo de esto es cuando se viaja en crucero, puesto que la emoción está en todo su potencial pero el miedo o la intriga también se puede adueñar de nosotros. Por ello, ciertos consejos pueden ser nuestros mejores aliados para que nuestro viaje sea de lo más placentero y para que podamos tomar en cuenta ciertas cosas que serán nuestras mejores aliadas en el camino; así que comencemos.

Tips para viajar en crucero

Un punto muy importante que no puedes pasar por desapercibido, es la documentación, puesto que por nada del mundo te olvides de tus documentos de identidad como el pasaporte o el DNI, y el visado o permiso de excursiones por si alguno de los países enlos que se detenga el crucero.

Medicamentos

Normalmente la venta de de medicamentos a bordo suele salir más caro, y ante esto te convendría y te será de gran ayuda, llevar un botiquín personal en el que incluyas analgésicos, antiinflamatorios, pomada para golpes y medicamentos para el marea; también es importante que revises con el Ministerio de Sanidad si requieres de cierta vacuna para alguno de los países en los que atracará el crucero; información Viajar Libres.

Formas de pago

Sin duda alguna una opción muy cómoda es el pago de tarjeta, y aunque estos también reciben dinero en metálico, los cruceros también suelen aceptar la forma de pago en cheques o membresía vip en camarote; solo basta con que preguntes antes de viajar.