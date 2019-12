Ten unas Felices Fiestas en estos destinos perfectos para diciembre

��✨�� ⠀ J-6 : ��" Mon beau château, roi de Disneyland Paris, que j'aime tes couleurs " �� ⠀ D-6: �� "O pretty Castle, o pretty Castle, how lovely are your colors" �� ⠀ #DisneyXmas #DisneylandParis #DisneyPark

A post shared by Where Magic Gets Real ✨ (@disneylandparis) on Dec 19, 2019 at 8:30am PST