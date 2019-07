Si quieres viajar a Corea del Norte estas son las 5 cosas que debes saber

Uno de los lugares con más restricciones según Human Rights Watch, es efectivamente Corea del Norte, es un territorio con régimen comunista y regido por unas reglas muy estrictas. Únicamente determinadas agencias de viajes extranjeras han sido autorizadas para organizar incursiones en el país, el coste ronda los 2.000 a 4.000€, pero hay algunas cosas que debes saber antes de viajar a este espectacular país.

Si quieres viajar a Corea del Norte estas son las 5 cosas que debes saber

El internet limitado

Antes del internet es indispensable saber que para tener una computadora personal necesitas permiso del gobierno, solo pueden usar un intranet, no el internet que conocemos, este tarda mucho en cargar y luce como las páginas web de los años 90. De acuerdo con la BBC, en 2016 existía acceso a solo 30 sitios web, entre propaganda, asuntos gubernamentales, información turística y películas nacionales.

Turistas acompañados

Todos los turistas deben de ir acompañados excepción de los viajeros estadounidenses y surcoreanos, la única manera de viajar a este país es por medio de un tour con una agencia reconocida por el gobierno. Además, tienen prohibido dormir en hostales o alojamientos para mochileros.

Turistas acompañados .

Te puede interesar: Enoturismo en México: Todo lo que tienes que saber para iniciar el viaje.

Solo dinero en efectivo

No admiten tarjetas. Solo es posible una transacción con dinero en metálico en euros, dólares o yuanes chinos. No hay cajeros automáticos, y las tarjetas de crédito no son válidas.

“Policía de la moda”

Está prohibido seguir cualquier moda proveniente del extranjero, mucho menos maquillarte o teñirte el cabello. La indicación es vestir de manera modesta y existe cierta cantidad de cortes de pelo aprobados por el régimen.

“Policía de la moda”

Cero fotografías

No pueden realizar fotografías de instalaciones militares y personal militar sin autorización. Eso no significa que si uno está en un parque y hay un militar con su uniforme y su familia no pueda tomarse una foto con ellos o incluso pedirles tomarse una foto privada.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.