Semana Santa 2020 Los mejores destinos turísticos de México para disfrutar las vacaciones. Fuente Shutterstock

Estamos a unas semanas de iniciar con las vacaciones de Semana Santa 2020, y si tienes la oportunidad de salir de vacaciones, debes hacerlo, te recomendamos seis destinos tutísticos que, puedes visitar, para aprovechar al máximo tu tiempo libre.

Aunque, el destino principal de estas fechas son la playa, y no la descartamos, te aseguramos que, estarán repletas de turistas, si quieres salir a relajarte, puede no ser la mejor opción. Te recordamos que, no hay nada como la planeación para un tener un viaje perfecto.

Visita Xochimilco en la CDMX

La Ciudad de México (CDMX), siempre es frenética y llena de multitudes, pero, aunque no lo creas, en las vacaciones de Semana Santa, suele ser abandonada por los capitalinos, quienes, se lanzan a la aventura fuera de ella, así que, si vives ahí o vas de visita, aprovecha para visitar Xochimilco, encontrarás un ambiente familiar y de natural que, te hará olvidar el estrés de una manera muy mexicana.

Relájate en Puerto Vallarta

Ubicada en Jalisco, Puerto Vallarta, es uno de las playas más bonitas de México y hay varias actividades que puedes realizar, como ver ballenas, hacer ecoturismo, pues, está lleno de bellos pueblos pacíficos que te enamoraran, hay spas y, además, podrás visitar la iglesia católica de ‘Nuestra Señora de Guadalupe’ que, posee una hermosa cúpula.

Puerto Vallarta, Jalisco, México. Fuente Shutterstock

Querétaro te llenará de vida

Tienes que conocer la Ciudad de Santiago de Querétaro, no solo te va a fascinar su arquitectura, sino, también, descubrirás nuevos sabores con su gastronomía típica como el mejengue, una bebida tradicional hecha con piloncillos, maíz y pulque, puede ser de plátano o piña, incluso, ya que estás por ahí, visita los viñedos y explora la Sierra Gorda.

Ensenada, Baja California te refrescará

¿Eres amante de los animales marinos?, visita Ensenada en Baja California, ahí, podrás viajar a la Isla Guadalupe, donde, podrás ver lo más cerca posibles a tiburones blancos, ballenas grises. También, podrás conocer la Bufadora, un sitio lleno géiser marino que te pondrá a prueba.

Hidalgo te conectará con la naturaleza

Rodeado de grandes montañas, ríos y bosque, no podrás olvidar Hidalgo, pues, cuenta con un sinfín de lugares que descubrir, tan solo puedes visitar la Huasca de Ocampo, para quedar sin habla, y muy cerca de ahí, está San Miguel Regla, una ex hacienda que te hará amar cada momento, podrás andar a caballo, despejar la mente y olvidarte de la contaminación.

TE PUEDE INTERESAR: Semana Santa 2020: ¿Cuándo empieza y por qué se celebra?

León Guanajuato te ofrece historia y modernidad

Si no quieres alejarte mucho de la ciudad, pero, quieres estar tranquilo, ve a León Guanajuato, prueba su comida, conoce sus calles y ¿por qué no?, haz algunas compras, sus artesanos tienes una gran cantidad de cosas que ofreces a los viajeros desde zapatos, bolsas y accesorios en magníficos costos.

Vista panorámica del Templo Inmaculado corazón de María en el corazón de León Guanajuato. Fuente Shutterstock

Con información de Visit Mexico y México Desconocido.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana