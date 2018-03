Saliendo de casa: ¿Tecnología? ¡Mejor aventúrate!

La tecnología ha transformado la manera de cómo hacemos las cosas. Actualmente podemos tener lo que necesitemos tan sólo con tres clicks e, incluso, menos.

En los viajes, es similar; reservaciones, compra de boletos, mensajería, consultas, investigaciones, búsqueda de rutas, etcétera. ¡Es increíble!

Pero, ¿qué pasa cuando sólo te estás por horas en el celular, computador o tableta y viendo o haciendo nada interesante en tu destino?

¡CLARO, NADA! No vives esas miles de experiencias que están ahí afuera esperándote.

En mi primer viaje 'aventurero', aprendí a hacer un uso responsable. En ese entonces no sabía tampoco mucho, por lo que era más complicado y me pasaba más tiempo investigando.

En el transcurso de los días, pude observar que me volvía adicta a lo que veía y no al aparato que tenía siempre en mi mano, sin embargo, no podía despegármelo para tomar fotos, vídeos, enviar mensajes, buscar hostales u hoteles y ver qué pasaba por Facebook.

Era una rutina casi diaria; todo cambió cuando una viajera más experimentada me enseñó a soltar lo que no necesitaba (mi celular y cámara), para disfrutar lo que realmente estoy viviendo. Lo implementé.

Actualmente, una persona se pasa siete horas en el celular al día; este número para mí es alarmante, pues en él puedes realizar actividades que te hagan crecer, conocer y aventurarte.

Cabe mencionar que igual existen viajes de 'negocios' o 'trabajo', pero igual es importante darte un break y conocer.

En cuanto a las redes sociales, cada vez hay más actualizaciones y novedades que hacen a las personas documenten sus experiencias y las compartan, eso se me hace súper cool, pero existen momentos en los que no es necesario hacer uso de ellas.

Estoy muy segura que las mejores cosas, no se cuentan, se viven.

¿Te atreverías a vivir una aventura fuera de lo ahora 'normal'?