¿Sabes de qué nacionalidad son los peores turistas del mundo?

Hay algunos turistas que suelen ser irrespetuosos con las personas que los atienden en bellos destinos turísticos, además no se comportan a la altura y suelen ser un poco groseros hasta con el lugar donde visitan, sin duda alguna no guardan la compostura y de acuerdo con el buscador Jetcost a los trabajadores de hoteles de todo el mundo, tuvo como resultado lo siguiente.

Británicos

En el primer lugar de este ranking están los británicos, ellos solo viajan por viajar, al parecer no suelen hablan otros idiomas y en gran mayoría no disfrutan de otro tipos de comidas, además de esto, suelen ser más propensos a beber mucho alcohol, al desorden, al destrozo de las habitaciones y además no dejan buenas propinas.

Franceses

Según con el buscador, estos turistas suelen ser pésimos, son muy arrogantes, tacaños, maleducados, ruidosos y algo sucios, además no les gusta mucho mezclarse con las personas del lugar que visitan.

Rusos

Estas personas suelen ser muy maleducados, son poco generosos con las propinas en todos los lugares que visitan, pero en algunos casos suelen gastar bastante dinero en sus destinos de vacaciones pero solo en compras.

Chinos

Los chinos suelen tener un mal comportamiento, algunas personas opinan que incluso escupen en cualquier lugar y se saltan las colas, sin embargo, son un poco positivo.

Estadounidenses

Aunque no pareciera, estos turistas se consideran así mismos los peores turistas del mundo, suelen ser pedantes, irrespetuosos e incluso alborotan escándalos en fiestas.Lo mejor de ellos es que son los más generosos a la hora de dar propinas, en algunos casos intentan conversar con otras personas con otros idiomas.

