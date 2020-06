Rusia: Descubre sus lugares mas enigmáticos entre cuevas, pantanos y laberintos. Foto: Russia Beyond

Rusia cuenta con 50 laberintos del pueblo Iapon, los samis, esta es una de sus mayores atracciones turísticas y lo que podrás ver a tu visita en este lugar, te damos a conocer de donde datan las asombrosas formaciones naturales de este destino.

Los arqueólogos coinciden en que las formaciones datan de los años 3.000 y 2.000 a.C. Sin embargo, todavía se necesitan más estudios para determinar qué funciones solían desempeñar. Según una leyenda, fueron construidos por unas criaturas míticas para honrar a los dioses samis. Descubre algunos de estos remotos lugares que se han convertido en atracciones turísticas, mientras que otros son solo aptos para experimentados exploradores.

Rusia y sus sitios misteriosos

Cueva Ordinskaya

Cueva Ordinskaya. Foto: Russia Beyond. es

Se considera el lugar más emocionante de Urales, Rusia, cerca del pueblo de Orda (krai de Perm). La cueva Ordinskaya es la gruta submarina más larga de Rusia y la cueva de yeso más grande del mundo. Aunque no es muy profunda (43 m), los lagos cubren alrededor de 4,5 km. Además de los laberintos submarinos, los buceadores se enfrentan a temperaturas muy frías, de unos 4-6ºC.

Caja de Pandora

Esta cueva, situada en Jakasia, se encuentra cerca del pequeño pueblo de Málaia Sya. El nombre proviene de su complicado sistema de pasadizos subterráneos. No es recomendable visitar la cueva sin un guía experimentado, ya que existe el riesgo de no encontrar el camino de regreso. En su pequeña gruta de 10 m se encontraron restos humanos y algunas cerámicas. En 1981 un grupo de espeleólogos descubrió 11 km de pasadizos. Cascadas de grutas, galerías de varios niveles, lagos de cuevas... pero sólo una salida.

Cuevas Vorontsóvskie

Hace millones de años había un océano llamado Tetis pero después de varios cataclismos, su fondo se transformó en las montañas del Cáucaso y en las cuevas Vorontsóvskie. Este sistema de cuevas de 11 km de longitud es ahora uno de los atractivos turísticos más populares de Sochi, la ciudad situada a orillas del mar Negro. Cuatro grandes cuevas tienen 14 salidas y están conectadas entre sí. Aquí encontrarás conchas fosilizadas y muchos seres submarinos.

Cuevas Vorontsóvskie. Foto: Russia Beyond. es

La cueva del Diablo Negro

La población local conoce bien la cueva Kashkul Kskaia en Jakasia. Está situada a 180 km de la capital, Abakán. Creen que los huéspedes no bienvenidos de este siniestro lugar caerán en la locura. Durante la época soviética muchos de los que no creían en el Diablo Negro probaron su suerte y no salieron bien parados. Nadie sabe lo que ocurrió allí abajo: tal vez solo fue el resultado de los elementos extraños o de la pérdida de orientación y la claustrofobia bajo el agua.

Cráter Proval

La cueva de Piatigorsk llamada Proval fue descubierta en el siglo XVIII. Según los científicos locales, aquí es exactamente donde está el cráter del volcán extinto. Dentro de la cueva, hay un lago de agua caliente de color turquesa que se cree que tiene propiedades curativas mágicas.

Cráter Proval . Foto: Russia Beyond. es

Cueva de hielo volcánico

Uno de los lugares más asombrosos de Kamchatka es la cueva helada del volcán activo Mutnovski (a 80 km de Petropávlovsk-Kamchatski). Tras las erupciones surgieron túneles inundados de agua que posteriormente se convirtieron en formaciones heladas de muchos colores diferentes.

La garganta de Balrog

La cueva más profunda de Rusia (unos 900 m) recibió su nombre en honor al personaje de El Señor de los Anillos. En 1994, cuando los espeleólogos estaban descendiendo por el estrecho pozo, tenían la sensación de estar dentro de la garganta del fantástico monstruo Balrog. La cueva está situada en la república de Karacháyevo-Cherkesia.

La garganta de Balrog. Foto: Russia Beyond. es

TE PUEDE INTERESAR: Catedral de San Basilio, la más famosa y colorida de Rusia

El reino del eterno invierno

Enormes formaciones de estalactitas que cuelgan sobre las cabezas, eternos bloques glaciares bajo los pies y lagos subterráneos sin fondo. Estos son los tesoros helados escondidos en la cueva de hielo de Kungur, situada en los Urales. Es conocida desde el siglo XVIII y atrae a muchos turistas con su belleza helada, que ni tan siquiera se derrite en verano.