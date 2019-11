Requisitos y recomendaciones para VIAJAR si estás EMBARAZADA

A pesar de que cada vez más mujeres viajan en estado de embarazo, todavía hay creencias erróneas y dudas que impiden que muchas mujeres aborden un avión con tranquilidad por temor a que algo malo pueda pasarle a su bebé.

Ya sea un viaje de placer o por trabajo, en Viajala, el metabuscador latinoamericano de vuelos y hoteles, recomienda los principales requisitos y recomendaciones para volar embarazada:

Recomendaciones para viajar si estás embarazada

Aunque cada aerolínea tiene políticas específicas, en términos generales todas siguen las recomendaciones internacionales, las cuales sugieren viajar hasta las 36 semanas de gestión o 32 semanas en caso de un embarazo múltiple.

Restricciones

Si tienes menos de 28 semanas y te encuentras en buen estado de salud, puedes abordar un avión sin ninguna restricción ni preocupación.

Para quienes viajen más adelante durante su embarazo, entre la semana 29 y la 25, algunas aerolíneas pueden exigir un certificado médico legal y vigente (la mayoría solo lo aceptan en los primeros 5 días de su expedición), por lo que te recomendamos consultar tanto con tu médico como con la aerolínea.

En caso de que la línea aérea te diga que es necesario el documento, además del original, sugerimos llevar copias y tenerlo en formato digital.

Si el viaje es a un país donde no hablan en español, pídele a tu doctor que haga el certificado en inglés.

Contacta a tu aerolínea

A pesar de que las reglas generales aplican para casi todas las aerolíneas del mundo, no está de más que antes de reservar tu vuelo llames a la compañía y te asegures de que todo esté en orden.

Algunas líneas aéreas tienen beneficios especiales para las mujeres embarazadas como equipaje adicional o comidas especiales así que no dudes en preguntar.

Recuerda además, que no podrás viajar en un asiento ubicado en la salida de emergencia, así que si quieres espacio adicional busca los lugares de las primeras filas del avión.

Contacta a tu línea aérea.

Habla primero con tu doctor

No importa si no has tenido inconvenientes en tu embarazo, lo mejor es que siempre le informes a tu médico de confianza tus planes de viajar y le pidas recomendaciones para hacerlo. Incluso durante el viaje, es importante que estén en constante comunicación.

Si vas a salir del país, te recomendamos contratar un seguro médico internacional que cubra cualquier incidente que puedas tener.

Busca la comodidad

Durante el viaje, los cambios en tu cuerpo y el peso extra del bebé pueden producir algunas incomodidades, especialmente si este es muy largo. Así que intenta ir lo más cómoda posible y con ropa adecuada.

Si tu viaje es de trabajo y debes llegar directo a una junta, una opción es llevar una muda con la ropa de trabajo, o al menos los pantalones formales, para que durante el trayecto estés lo más cómoda posible.

No duermas todo el vuelo

La presurización de los aviones puede afectar la circulación por lo que es importante que masajees tu cuerpo a lo largo del vuelo. De igual forma, no permanezcas sentada durante más de dos horas.

Por tanto, te recomendamos reservar un asiento en el pasillo para que puedas moverte con libertad. De igual forma, evita los líquidos con gas ya que pueden hacer que te inflames.

Cuida tu alimentación

Cuando hagas un viaje embarazada es mejor que evites a toda costa comer alimentos exóticos que posiblemente le vayan a caer mal a tu estómago. Así que asegúrate de visitar restaurantes con comida más familiar a tu paladar.

Si tienes una comida o cena de trabajo y no puedes elegir el restaurante, pide algo sencillo y con ingredientes que ya se encuentren en tu dieta.

Deja el estrés a un lado

Si tienes el permiso de tu médico y sigues todas sus recomendaciones, no tienes porque tener problemas durante un viaje.

¡Así que aleja el estrés o los miedos y disfruta! De nada te servirá pensar que cada cosa te puede afectar durante el viaje.

FUENTE: Viajala