Recomendaciones para encontrar los mejores precios de avión

En los próximos días habrá todo tipo de ofertas comerciales durante el Buen Fin, uno de los principales rubros de la campaña es el de viajes y por esto, Viajala, el metabuscador latinoamericano de vuelos y hoteles, comparte tips y recomendaciones para encontrar los mejores precios de boletos de avión.

En su reporte anual analiza la variación y evolución de precios entre 2019 y 2018. Allí podemos encontrar que hay una disminución promedio del 7.3% en los vuelos internacionales, por lo cual te recomendamos estar muy pendiente de las promociones a destinos fuera del país, particularmente hacia Europa, donde observamos reducciones mayores al 10% en los precios.

De acuerdo a los resultados mostrados, uno de los factores más importantes a la hora de encontrar buenos descuentos, es la anticipación de compra. Aún si se buscan boletos en una campaña como el Buen Fin, la recomendación es buscar vuelos con entre 40 y 90 días de antelación. Cuando se compran boletos con menos de un mes de anticipación, se paga en promedio un 20% adicional.

Otro elemento a tomar en cuenta es qué días vas a viajar, aunque lo más sencillo es irte de viernes a domingo, éstos son los días más caros. Por ello se recomienda buscar viajes nacionales o internacionales que inicien los martes o miércoles, con lo que se puede tener una reducción de costo de más del 8%, en adición a la oferta que hayas encontrado.

Seguramente habrás oído que por las noches las aerolíneas sacan las mejores ofertas y aunque esto sea cierto sucede a las 4 am cuando se detectan grandes reducciones del precio, a las 3 am aumentan. Así que nuestra recomendación para el Buen Fin, es que además de estar constantemente comparando, te suscribas a los newsletters y notificaciones push de las aerolíneas, agencias de viaje y metabuscadores para que no te pierdas ninguna oferta.

“Sabemos que muchas personas están esperando el Buen Fin para comprar sus próximos viajes, por esto en Viajala recomendamos que los usuarios ante todo pongan su seguridad de primeras, revisando que las páginas sean seguras, compren en marcas reconocidas y donde haya teléfonos y correos de contacto. Para encontrar buenos descuentos le recomendamos a los viajeros comparar no solo entre lo que ofrecen las distintas empresas, sino días y horarios de viaje”, señaló Lise Vives, country manager de Viajala México.

¿Cómo saber si una promoción realmente es buena?

Un elemento clave para identificar una buena oferta es saber el precio promedio que tenía antes de iniciar la campaña, por esto, hemos buscado los precios promedio de los últimos 3 meses, en algunas de las rutas más populares nacionales e internacionales:

