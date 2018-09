Quintana Roo honra a trabajadores turísticos en el Día Mundial del Turismo

Con más de 4 mil excursiones y day passes totalmente gratuitos y un homenaje que honra el esfuerzo constante de los trabajadores turísticos por mantener la excelencia y el buen servicio a los visitantes, el gobierno de Quintana Roo mediante la Secretaría Estatal de Turismo y el sector empresarial celebraron el Día Mundial del Turismo.

Asimismo recalcó que hoy somos líderes mundiales en atención y hospitalidad y tenemos un índice de repetitividad en el destino superior a 52%. Así que este día los trabajadores guardan sus uniformes o instrumentos de labor para disfrutar el paraíso, A través del Programa De Aquí Soy, este día se recorrerán más de 15 mil kilómetros carreteros, se visitarán más de 100 atractivos turísticos de Quintana Roo como: playas, lagunas, paradores fotográficos, zonas arqueológicas, parques y museos. En total, más de 560 horas de sana convivencia en rutas coordinadas directamente por personal de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.

Así, desde las 06:00 horas, colaboradores de la hotelería, restaurantes, transportadoras, personal del aeropuerto, marinas y campos de golf y sus familias se dieron cita para participar en alguna de las 40 rutas turísticas.

Para Neftalí Hernández, quien desde hace 12 años trabaja en un hotel de la zona hotelera de Cancún y desde hace 20 años labora en el sector turístico de Quintana Roo, “es un privilegio que se me haya tomado en cuenta para este evento. Soy carpintero. En 20 años es la primera vez que se nos toma en cuenta como trabajadores.

“El día Mundial del Turismo vamos a hacer la diferencia, a los que prestamos el servicios nos toca estar del otro lado. Vamos a visitar el Venture Park. En lo personal, no he tenido el tiempo ni recursos la posibilidad de visitar. Ahora me siento muy emocionado por hacer este sueño realidad”.